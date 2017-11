Facebook aiuta a creare posti di lavoro

Filippo Vendrame,

Per Facebook è importante aiutare le persone a crescere ed a trovare nuove opportunità di lavoro. Il social network ha annunciato “Facebook Community Boost“, un nuovo programma per aiutare le piccole imprese americane a crescere e per dotare più persone delle competenze digitali di cui hanno bisogno per competere nella nuova economia. “Facebook Community Boost” toccherà 30 città americane nel 2018, tra cui Houston, St. Louis, Albuquerque, Des Moines e Greenville e la Carolina del Sud.

Facebook lavorerà con le organizzazioni locali per fornire la formazione digitale alle persone che hanno bisogno di lavoro, per consigliare gli imprenditori su come iniziare il loro business e per aiutare le imprese locali ad ottenere il massimo da internet. Dal 2011 Facebook ha investito più di 1 miliardo di dollari per sostenere le piccole imprese. Il programma “Boost Your Business” ha addestrato oltre 60.000 piccole imprese negli Stati Uniti e centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Più di 1 milione di piccole imprese hanno utilizzato l’hub gratuito di apprendimento online di Facebook, Blueprint e più di 70 milioni di piccole imprese usano le Pagine per creare una presenza online.

Secondo una recente ricerca, l’uso del digitale nelle piccole imprese si traduce in nuovi posti di lavoro ed in nuove opportunità per le comunità di tutto il paese.

Facebook intende sostenere maggiormente le comunità in tutta l’America ed è per questo che ha voluto creare il nuovo programma “Facebook Community Boost”. Per esempio, per chi sta cercando un lavoro, il social network offrirà corsi di formazione per migliorare le proprie competenze digitali. Gli imprenditori potranno approfittare dei corsi offerti da Facebook che spiegheranno loro come trasformare un’idea in un business, sfruttando le tecnologie.

Infine, il social network offrirà anche corsi di alfabetizzazione digitale per chi sta approcciando, per la prima volta, il mondo di Internet.

Il programma è stato creato basandosi sule richieste delle piccole aziende e degli utenti che Facebook ha raccolto nel tempo.