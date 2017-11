Files Go è il nuovo file manager Android di Google

Cristiano Ghidotti,

Una nuova applicazione fa il suo debutto nel catalogo di software Android sviluppati e distribuiti direttamente da Google su Play Store: si chiama Files Go e come si può intuire già dal nome è un file manager, con funzionalità focalizzate in particolare sul recupero dello spazio occupato inutilmente da app e contenuti nella memoria interna di smartphone e tablet.

La versione beta è già disponibile in download gratuito (senza inserzioni pubblicitarie né acquisti in-app), con interfaccia completamente tradotta in italiano (seppur ancora con qualche imprecisione) e realizzata seguendo al meglio le linee guida del Material Design. Sebbene si tratti di una release preliminare, nel nostro test si è comportata molto bene. Il suo principale punto di forza è costituito dalla capacità di analizzare i contenuti presenti nel device, identificando quelli che potrebbero essere eliminati o spostati su scheda microSD, così da recuperare una preziosa quota di storage. L’app fornisce così suggerimenti mirati, poi sta all’utente prendere la decisione finale.

Un’altra feature interessante tra quelle incluse è dedicata al trasferimento dei file tra dispositivi differenti, che può avvenire in modalità offline e dunque senza per forza di cose passare da una connessione Internet. Ovviamente, entrambi gli utenti devono essere nello stesso luogo e aver installata l’applicazione.

Al momento non è dato a sapere quando Files Go uscirà dalla fase beta, né se ne è previsto l’arrivo su iOS. Considerando il peso pari a circa 10 MB, l’interfaccia ben realizzata e le caratteristiche offerte, potrebbe dire la sua in una categoria di applicazione che su Play Store vede una forte concorrenza rappresentata principalmente da soluzioni di terze parti.