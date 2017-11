Tutti allenatori con Football Manager 2018

Cristiano Ghidotti,

Campionati provenienti da 50 paesi di tutto il mondo, più di 2.500 squadre e oltre 600.000 atleti riprodotti fedelmente. Questo il roster a disposizione degli allenatori virtuali, che da oggi possono mettere alla prova le loro abilità con il nuovo Football Manager 2018. L’ennesima edizione del gestionale calcistico per eccellenza fa il suo debutto ufficiale, con una demo in download gratuito sulla piattaforma Steam e la versione completa in vendita al prezzo di 54,99 euro.

Il gameplay resta pressoché invariato. Dopotutto, non ci sarebbe alcun motivo valido per stravolgere una formula ormai ben consolidata e perfezionata nel corso degli anni, capace di conquistare il favore di pubblico e critica, andando migliorandosi a ogni edizione. La software house Sports Interactive ha comunque apportato alcuni ritocchi ad aspetti chiave come la qualità del motore grafico che mostra lo svolgimento dei match in campo (il trailer in streaming di seguito lo spiega in modo piuttosto chiaro) o l’introduzione di sezioni come le riunioni tecniche pre-partita, che conferiscono un controllo ancora maggiore sul match.

In Football Manager 2018 viene attribuita importanza anche all’armonia di squadra, con la necessità di gestire al meglio i rapporti degli atleti dentro e fuori dal campo per ottenere risultati. Perché, si sa, nel calcio lo spogliatoio conta. Ci sono poi un nuovo centro medico per un’analisi dettagliata degli infortuni ed è stato perfezionato il mercato dei trasferimenti aggiungendovi un tocco in più di realismo con nuove clausole e opzioni per gli ingaggi.

Da segnalare che acquistando al versione completa si ha diritto a una copia gratuita di Football Manager Touch 2018 per piattaforme PC, macOS e Linux (in vendita a 29,99 euro), una versione del titolo che permette di concentrarsi su due aspetti fondamentali nella gestione del team: tattiche e trasferimenti, senza doversi occupare della stampa e delle configurazioni prepartita.