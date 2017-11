Galaxy J3 (2018), primi dettagli sullo smartphone

Luca Colantuoni,

La serie Galaxy J è una delle più popolari in assoluto e più vendute in Europa. Samsung continua dunque ad aggiornare i tre modelli a cadenza annuale. Le principali specifiche del nuovo Galaxy J3 (2018) sono apparse nel database di GFXBench, ma non sembrano esserci differenze rispetto all’attuale Galaxy J3 (2017).

Le informazioni mostrate dai benchmark non sono sempre affidabili, in quanto incomplete o riferite a dispositivi in pre-produzione che potrebbero integrare componenti diversi da quelli usati nella versione finale. Il model number SM-J337 dovrebbe tuttavia essere quello del Galaxy J3 (2018), considerato che il Galaxy J3 (2017) viene indicato come SM-J330. Secondo i dati presenti nel database di GFXBench, lo smartphone avrà uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), un processore quad core a 1,5 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di storage.

Oltre alla CPU quad core ARM Cortex-A53 viene elencata una GPU ARM Mali-G71. Non si conosce il numero di core, ma se confermato si tratterebbe di un importante upgrade hardware rispetto alla Mali-T720 MP1 usata per il SoC Exynos 7570 del Galaxy J3 (2017). La versione con 20 core della Mali-G71 è presente nel SoC Exynos 8895 del Galaxy S8.

La fotocamera frontale dovrebbe essere la stessa (5 megapixel), mentre per la fotocamera posteriore viene indicato un sensore da 8 megapixel. La risoluzione è inferiore rispetto a quella del Galaxy J3 (2017), ma forse potrebbe essere usato un obiettivo con un’apertura inferiore. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat.