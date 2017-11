Filippo Vendrame,

Instagram permetterà di seguire gli hashtag piuttosto che le sole persone. Il social network fotografico starebbe, infatti, sperimentando un utilizzo un po’ diverso dal solito della piattaforma. Come ha evidenziato The Next Web, riportando la scoperta di un utente, Instagram potrebbe consentire in futuro di seguire gli hashtag per poter scoprire nuove specifiche tipologie di argomenti senza doversi, per forza, legare a determinati utenti.

Si tratterebbe di un diverso approccio all’utilizzo del social network che avrebbe i suoi vantaggi perché renderebbe la scoperta dei contenuti molto più rapida e pratica. Se, per esempio, si vogliono cercare foto e video legati al mondo delle Tesla, non sarà più necessario cercare gli account che condividono foto e video su questo tema, perché basterà effettuare una ricerca dell’hashtag #Tesla e premere, successivamente, sull’inedito pulsante dedicato “Following” (Segui). I contenuti visualizzati, però, non saranno “disordinati”. Alcuni hashtag, infatti, sono talmente popolari che includono migliaia di foto e video. Ecco, perché, saranno visualizzati solamente i post più importanti e quelli più recenti.

The Next Web ha provato a sentire direttamente Instagram su questo nuova funzionalità, ma il social network fotografico non ha voluto commentare la scoperta.

Difficile capire, quindi, se davvero questa nuova funzionalità arriverà ufficialmente per tutti. Non tutte le novità provate all’interno di queste sperimentazioni arrivano poi davvero per tutti. In ogni caso, la possibilità di seguire solamente gli hashtag piuttosto che gli utenti è l’ennesima prova di come Instagram stia cercano ogni possibile nuova soluzione per rendere il social network sempre migliore ed in grado di offrire un’esperienza d’uso di qualità.