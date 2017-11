iPhone X si blocca con il freddo: presto il fix

Marco Grigis,

A pochi giorni dalla prima distribuzione di iPhone X, emerge una singolare problematica per lo smartphone di Cupertino: il device, infatti, non sembra amare troppo il freddo. Così come confermato da diversi utenti sulle piattaforme social, in particolare su Reddit, alla riduzione delle temperature il pannello touch del dispositivo smette di riconoscere il tocco, non permettendo l’interazione con l’utente. La problematica è fortunatamente temporanea e, secondo quanto confermato dalla stessa società di Cupertino, di natura software.

Secondo quanto reso noto dagli stessi acquirenti, lo schermo touchscreen di iPhone X si rifiuterebbe di riconoscere i comandi se esposto a temperature abbastanza rigide, seppur all’interno del range di operabilità definito dall’azienda: dagli 0 ai 35 gradi centigradi.

Così come spiega darus214, uno dei proprietari dello smartphone, il blocco sarebbe pressoché immediato:

Ho notato come il mio iPhone X smetta di rispondere non appena esco all’esterno. Servono letteralmente due secondi affinché lo schermo smetta di funzionare. Provo a scorrere tra i siti web e il telefono non riconosce le mie dita.

In una nota consegnata alla redazione di The Loop, Apple ha spiegato come la natura della problematica sia di origine software e, pertanto, verrà risolta con un prossimo aggiornamento di iOS. La società non è però entrata nel dettaglio del bug, senza specificare quindi quali siano le motivazioni del blocco:

Siamo a conoscenza della possibilità lo schermo di iPhone X non risponda temporaneamente dopo un rapido passaggio in un ambiente freddo. Dopo diversi secondi, lo schermo torna nuovamente alla normalità. Questo problema verrà risolto in un prossimo software update.

Così come già accennato, Apple non ha motivato ufficialmente l’origine dell’intoppo, di conseguenza non è dato sapere perché il software renda momentaneamente inaccessibile lo schermo. Alcuni ipotizzano possa essere stata impostata una soglia di protezione dalle variazioni di temperatura troppo rigida, alla stregua di quel che accade con il caldo eccessivo e l’avvio della modalità di raffreddamento, tale da spingere il device ad attivare qualche sistema di sicurezza.