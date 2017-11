Amazon: al via il Black Friday, oltre 15mila offerte

Floriana Giambarresi,

Amazon ha appena annunciato l’apertura della quinta edizione del Black Friday che quest’anno vede il più noto e-commerce anticipare un po’ i tempi, offrendo ai propri utenti la possibilità di godere delle offerte sin da oggi. Da questo momento e fino al Cyber Monday del 27 novembre, l’azienda proporrà migliaia di offerte in più rispetto all’edizione dello scorso anno: si parla di oltre 15mila prodotti in promozione, provenienti non solo da Amazon e dai grossi produttori ma anche dalle piccole e medie imprese che vendono i propri prodotti tramite tale Marketplace.

La settimana del Black Friday 2017 inizierà il 20 novembre e proseguirà fino al 24 novembre, ma alcuni rivenditori inizieranno a pubblicare le proprie offerte in anticipo; tra questi, non poteva mancare Amazon che ha già iniziato a lanciare alcuni sconti offrendo così ben due settimane di promozioni in totale. Il Cyber Monday avrà invece luogo il 27 novembre e segnerà la fine di tutte le iniziative.

L’area dedicata al Black Friday è già stata aperta e alcune offerte sono disponibili da questo momento. Ogni giorno, vi saranno delle promozioni differenti.

Mentre non è ancora possibile sapere cosa aspettarsi nello specifico quest’anno dal Black Friday, ciò che è noto è che le promozioni riguarderanno prodotti di diverso genere, come smartphone, tablet, televisori, frigoriferi e lavatrici smart e fotocamere. Rappresentando anche il momento ideale per acquistare online i regali di Natale a un prezzo vantaggioso, è lecito aspettarsi numerose offerte su videogiochi, console e gadget tecnologici di ogni genere e di qualunque prezzo. Come ogni anno, è molto improbabile che si vedano ribassi sui prodotti Apple e Samsung di ultima generazione, ma è possibile che ve ne siano per i dispositivi introdotti nel mercato durante lo scorso anno.

Alcune delle offerte disponibili da adesso fino a domenica 19 novembre riguardano:

Non mancheranno comunque tantissimi prodotti di piccole e medie aziende, su cui Amazon punta fortemente:

Nel corso degli anni, il Black Friday è diventato un evento irrinunciabile per i consumatori italiani, segnando l’inizio dello shopping natalizio. Siamo molto felici di offrire ai nostri clienti la più ampia gamma di offerte – spiega François Nuyts, Country Manager Amazon.it. Ogni anno, durante il Black Friday, godiamo sempre più della varietà di prodotti offerta da piccole e medie aziende e imprenditori: oltre 2 promozioni su 3 riguarderanno prodotti venduti dalle PMI, la percentuale più alta nella storia di Amazon.it.

Il Black Friday segna l’inizio della sfrenata corsa allo shopping natalizio, fornendo agli utenti un modo veloce per avvantaggiarsi sui regali e soprattutto di acquistarli a un prezzo molto conveniente. Durante la settimana in questione, sarà possibile approfittare di offerte lampo della durata massima di 6 ore e di offerte del giorno che riguarderanno prodotti popolari in promozione per 24 ore.

Amazon incoraggia gli utenti ad approfittare dell’occasione per provare Amazon Prime, dato che i clienti di tale servizio avranno accesso alle offerte lampo 30 minuti prima di tutti gli altri, beneficiando delle spedizioni in un solo giorno senza costi aggiuntivi.