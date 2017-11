iPhone X: linee verdi a schermo e speaker rumorosi

Marco Grigis,

Nuovi problemi per iPhone X, lo smartphone edge-to-edge di Cupertino disponibile per l’acquisto dallo scorso 3 novembre, così come riferito da diversi utenti sui social network. Oltre al blocco dello schermo quando il dispositivo viene esposto alle basse temperature, presto risolto da Apple con un aggiornamento software, nel corso del weekend vari acquirenti hanno segnalato dei malfunzionamenti per il device. Il primo relativo al display, con l’apparizione di linee verdi sullo schermo, il secondo invece inerente alla qualità dello speaker di chiamata. Una questione, quest’ultima, che ricorsa da vicino la vicenda che ha coinvolto anche iPhone 8, poi risolta dal gruppo di Cupertino.

Così come già accennato, le segnalazioni si sarebbero moltiplicate nel corso del weekend e, sebbene al momento rientrino nelle consuete casistiche sui device difettosi, hanno comunque generato una certa preoccupazione sui social network. La prima problematica riguarda lo schermo di iPhone X, con l’apparizione improvvisa di linee verdi a schermo, nonostante condizioni di utilizzo più che normali.

Secondo quanto riportato da MacRumors, sia sul forum della testata che sulle pagine del supporto Apple vi sarebbero circa 25 casi di iPhone X affetti da malfunzionamento: pare che, dopo pochi giorni d’utilizzo, i terminali abbiano cominciato a mostrare delle linee verdi a schermo, permanenti e probabilmente collegate a un guasto hardware. Il gruppo di Cupertino non ha, almeno al momento, commentato ufficialmente la questione, ma sta provvedendo alla sostituzione gratuita dello smartphone per gli acquirenti affetti dal difetto del display.

Nel mentre, altri utenti segnalano una performance non del tutto soddisfacente per gli speaker integrati nel dispositivo: così come riferisce sempre MacRumors, al massimo volume la riproduzione risulterebbe gracchiante, con crepitii e fastidiosi rumori di fondo, sia nell’ascolto di musica che per la suoneria. Un caso analogo a quello di iPhone 8, colpito tuttavia sull’altoparlante di chiamata, già risolto da Apple con un aggiornamento software. Non si esclude, di conseguenza, anche il malfunzionamento di iPhone X possa essere eliminato con una nuova versione di iOS 11.