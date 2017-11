Pixel 2 XL: problemi con i bordi del display?

Cristiano Ghidotti,

Si torna nuovamente a parlare di Pixel 2 XL e del suo display, componente che sembra purtroppo costituire il tallone d’Achille di un dispositivo altrimenti quasi perfetto, un top di gamma completo sotto ogni aspetto. Questa volta lo si fa in seguito alle segnalazioni di alcuni utenti che lamentano difficoltà nell’interagire con tutto ciò che si trova in prossimità dei bordi. In altre parole, un comportamento anomalo del pannello touchscreen o del software che lo gestisce.

Nel filmato in streaming di seguito è visibile un test che mostra in maniera piuttosto chiare quanto accade. Precisiamo che, avendo un Pixel 2 XL a disposizione da ormai qualche settimana per una prova approfondita, non abbiamo riscontrato malfunzionamenti di questo tipo. Il gruppo di Mountain View ha raccolto i feedback degli utenti ed è intervenuto dichiarando che si tratta di un intoppo risolvibile con un aggiornamento di cui è già previsto il rilascio (non sono state comunicate le tempistiche). Di seguito, in forma tradotta, l’intervento di un Community Manager di Google, comparso sul forum di supporto ufficiale.

Ciao a tutti, grazie per i report e a coloro che hanno inviato informazioni aggiuntive. Il team ha svolto un’indagine in merito e il problema verrà risolto con un futuro aggiornamento OTA.

A quanto pare il comportamento anomalo si verifica in prossimità dei bordi a causa del sistema integrato da bigG per evitare che venga effettuato il riconoscimento di tocchi involontari, ad esempio quando l’utente impugna il telefono senza voler interagire con lo schermo. Un update sotto forma di patch correttiva potrebbe dunque risolvere la situazione senza lasciare conseguenze. L’applicazione utilizzata per effettuare il test visibile qui sopra si chiama Display Tester ed è offerta dal suo sviluppatore in download gratuito su Play Store.