TecTecTec XPRO3, l’action camera 4K su Amazon

Floriana Giambarresi,

Fino a qualche tempo fa, il mercato delle action camera era unicamente dominato dalle GoPro ed era difficile restare impressionati da un prodotto differente. Poi, dato il successo che tale tipologia di dispositivi ha riscontrato in tutto il globo, sono apparse ottime soluzioni a prezzi piuttosto competitivi, ed è proprio in questa categoria che si configura la TecTecTec XPRO 3, una action camera ad alta qualità in grado di catturare riprese in 4K. È oggi proposta su Amazon a un prezzo fortemente ribassato.

I punti di forza maggiore della TecTecTec XPRO 3 sono dovuti soprattutto alla eccellente qualità dei video e nel lungo elenco delle opzioni di ripresa possibili. Come modello di fascia alta, il device offre infatti varie opzioni di cattura tra cui una modalità per video ad alte performance con un colore neutro e una registrazione a 24fps per la produzione di video professionali. La capacità di risoluzione massima è di 4K a 24fps, ma è disponibile il supporto alle riprese 2K a 30fps, in Full HD a 60fps e in HD a 120fps. È inoltre possibile scattare fotografie fino a 16 megapixel grazie al sensore in dotazione.

Tra le opzioni disponibili si hanno uno stabilizzatore numerico (giroscopio), modalità con tecnologia HDR, modalità Aqua perfetta per le riprese subacquee, modalità Campo Visivo, Time lapse, Slow Motion e modalità WiFi che consente di usare smartphone e tablet compatibili come se fossero un telecomando. Presente uno slot per schede SD fino a 64 GB di capacità e una batteria agli ioni di litio da 1050 mAh, in grado di garantire una buona autonomia: fino a due ore di durata in modalità Full HD a 30fps con connettività Wi-Fi disattivata. Non manca uno schermo posto sul lato posteriore del dispositivo, che consente di visualizzare i contenuti creati e le opzioni.

La TecTecTec XPRO3 è dotata di diversi accessori, tra cui una custodia impermeabile che consente di filmare fino a 30 metri sott’acqua e degli attacchi per montare il dispositivo a un casco, a una bicicletta e a un surf. Altri accessori sono disponibili in un kit dedicato (TecTecTec KIT), acquistabile separatamente.

Date le caratteristiche, TecTecTec XPRO3 si configura come un prodotto ideale per chiunque desideri un dispositivo in grado di fornire video di ottima qualità, anche sott’acqua e anche per riprese semi-professionali. Chi è alla ricerca di un prodotto del genere può dunque approfittare dell’offerta odierna su Amazon, che lo propone al 34% di sconto.