Volantino Unieuro, in regalo un kit Lagostina

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valido sino al prossimo 23 novembre. Volantino in cui spicca una promozione molto curiosa e che sicuramente piacerà a chi ama passare molto tempo dietro i fornelli. Infatti, tutti coloro che spenderanno almeno 499 euro, riceveranno in omaggio una batteria di pentole Lagostina Ingenio, composta da ben 10 pezzi. Un regalo molto particolare che si potrà ottenere con l’acquisto di un qualsiasi prodotto a patto di superare la cifra di 499 euro.

Ovviamente, oltre alla promozione, il volantino propone ai clienti di Unieuro tante opportunità nel panorama high tech. Per esempio, tra gli smartphone si evidenzia l’iPhone 7 32GB a 579 euro o l’iPhone SE a 299,90 euro. Tra i prodotti Android, si evidenziano il Galaxy S8 a 699 euro, l’Honor 9 a 399,90 euro, il Huawei Mate 10 Lite a 349,90 euro ed il Huawei P8 Lite 2017 a 199,90 euro. Non meno interessanti le molte proposte tra i PC Windows 10 di nuova generazione. Per esempio, Unieuro propone il Surface Pro con processore Intel Core i5, 4GB di RAM, 128GB di SSD e tastiera inclusa a 1169,99 euro. Oppure, il convertibile Lenovo Yoga 520 a 499,99 euro.

Per gli amanti del gaming, Unieuro offre la console Xbox One S 500GB con due giochi in omaggio al prezzo di 249,98 euro. Invece, la PS4 Pro 1TB con un gioco in omaggio è offerto a soli 399,98 euro.

Per gli appassionati di fotografia, la catena di elettronica offre la reflex Nikon D3400 al prezzo di 629,99 euro.

Infine, per chi vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica, Unieuro propone moltissime televisioni di ultimissima generazione. Per esempio, il modello LG TV LED Smart Ultra HD 4K 55UJ670V è proposto al prezzo di 699 euro.