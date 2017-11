DOSS, speaker wireless con controlli touch su Amazon

Floriana Giambarresi,

Il countdown per il Black Friday 2017 è già iniziato ma Amazon sta già proponendo nel proprio e-commerce italiano alcune offerte dedicate a dispositivi tecnologici utili in diversi contesti. Tra questi, un altoparlante portatile wireless di qualità targato DOSS particolarmente adatto anche a chi svolge attività sportive.

L’altoparlante DOSS Soundbox XS unisce dimensioni ridotte a una capacità di fornire un suono pieno con dei bassi profondi, grazie a 2 driver da 5W con speaker da 1,6 pollici più radiatore passivo, rendendosi in tal modo un prodotto ideale sia per l’ambiente interno che all’esterno per riprodurre musica ma anche per godere appieno di altri contenuti come giochi e film. Caratterizzato da un elegante design metallico, lucente e ultra-compatto, a forma di anacardo, è infatti possibile portarlo facilmente con sé in una borsa o in uno zaino.

Il sistema touch retroilluminato di cui è provvisto, posizionato nella parte alta del device e molto comodo anche quando si utilizza lo speaker al buio, consente di riprodurre, mettere in pausa e saltare le tracce musicali con un solo tocco, così come controllare il volume e anche rispondere al telefono. Infatti, l’altoparlante DOSS integra il supporto alla connettività Bluetooth 4.0 che lo rende compatibile con smartphone, tablet, computer e altri dispositivi dotati di tecnologia (fino a 30 metri di distanza). Non manca una batteria capace di offrire un’autonomia pari a fino 8 ore di riproduzione audio e uno slot SD per contenere i contenuti multimediali – anche senza abbinare il dispositivo a uno smartphone, ad esempio – e gli aggiornamenti firmware diramati dal produttore.

Ideale anche come regalo per le oramai vicine festività natalizie, lo speaker portatile del brand DOSS si configura come un prodotto di fascia media dalle buone performance, reso ancora più valido dalle gesture touch e dalla riproduzione audio chiara e nitida. Trattasi pertanto di un prodotto di buona fattura, dal design ricercato e con comandi facili, veloci e intuitivi: chi sta vagliando l’acquisto per se stesso o come regalo di Natale può pertanto approfittare dell’offerta su Amazon, che lo propone in data odierna a 34 euro.