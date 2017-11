Fossil Q Control, smartwatch per sportivi

Luca Colantuoni,

Il noto produttore di orologi ha annunciato un altro smartwatch basato su Android Wear 2.0, dopo i precedenti Q Venture e Q Explorist. Il target del Q Control sono gli utenti che praticano attività sportiva. A differenza dei due modelli precedenti, il nuovo gadget integra infatti cardiofrequenzimetro e GPS. Lo smartwatch può essere già acquistato sul sito Fossil.

Il Q Control possiede una cassa in acciaio inossidabile con diametro di 45 millimetri e spessore di 14 millimetri, resistente all’acqua fino a 5 atmosfere (circa 50 metri di profondità). Il cinturino largo 20 millimetri è intercambiabile e in silicone. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon Wear 2100, 512 MB di RAM, 4 GB di memoria flash e una batteria che garantisce un’autonomia massima di 24 ore (la ricarica avviene in modalità wireless). Oltre al GPS e al sensore per i battiti cardiaci ci sono anche accelerometro, giroscopio, luce ambientale e altimetro.

Lo smartwatch funziona ovviamente come un fitness tracker, quindi registra numero di passi, distanza e calorie bruciate. Permette anche il controllo della musica e la ricezione delle notifiche per SMS, messaggi, calendario, email e social media. Il collegamento allo smartphone (almeno Android 4.3 e iPhone 5 con iOS 9) avviene tramite Bluetooth 4.1. Il sistema operativo è Android Wear 2.0. È possibile accedere direttamente al Google Play Store e utilizzare Assistente Google con il microfono integrato nell’orologio.

Il Fossil Q Control è disponibile in due versioni: cassa di colore canna di fucile e cinturino nero oppure cassa di colore oro rosa e cinturino grigio. Il prezzo dello smartwatch è 299,00 euro.