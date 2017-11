Honor, record per il Single Day: offerte in arrivo

Filippo Vendrame,

Honor è in procinto di offrire molte promozioni in vista delle prossime festività. Il produttore di smartphone Android è stato uno degli indubbi protagonisti della ricorrenza del Single Day dello scorso sabato. Il brand trendy per i nativi digitali ha, infatti, stabilito un nuovo record di vendite durante le promozioni correlate a questa ricorrenza che si festeggia in Cina ogni 11 novembre. All’interno delle piattaforme di ecommerce Jingdong e Alibaba , gli smartphone Honor hanno fatto segnare 4.02 miliardi di RMB di fatturato, un vero record per la categoria (oltre 500 milioni di euro).

Per festeggiare questo successo, Honor ha deciso di lanciare in alcuni paesi, anche in Italia, una serie di promozioni davvero interessanti per le prossime imminenti festività. Offerte che saranno disponibili presso i principali distributori di elettronica e l’eshop di Honor a partire dal prossimo 17 novembre. Le offerte promozionali riguarderanno i modelli di punta, tra i quali Honor 9, l’ultimo top di gamma di casa Honor e Honor 6X, progettati appositamente per gli utenti più attenti alla qualità.

Offerte che potrebbero proseguire, poi, anche durante le ricorrenze del Black Friday e del Cyber Monday che si svolgeranno, rispettivamente, il 24 novembre ed il seguente 27 novembre. Appuntamenti durante i quali gli smartphone Honor potrebbero risultare ancora più convenienti ed interessanti da acquistare.

Anche con il Black Friday, prodotti come l’Honor 9 e l’Honor 6X potrebbero strappare nuovi record. Il primo, si ricorda, è l’ultimo top di gamma del costruttore e si caratterizza per un display da 5,15 pollici, il processore Kirin 960, una doppia fotocamera con un obiettivo monocromatico da 20 MP e un obiettivo RGB da 12 MP con zoom ibrido, 6GB di memoria e 128 GB di storage.

L’Honor 6X, invece, è pensato per le generazioni più giovani e si caratterizza per una fotocamera posteriore dual-lens con obiettivi da 12MP e 2 MP e per una batteria da 3340 mAh che consente un utilizzo standard del telefono per 2,2 giorni con una sola ricarica .