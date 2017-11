iPhone 2018: tre modelli fino a 6.5 pollici

Marco Grigis,

A pochi giorni dall’arrivo nei negozi di iPhone X, già si discute dei suoi successori. Le indiscrezioni si susseguono da diversi giorni, con numerosi rumor pronti a indicare l’arrivo di esemplari del tutto simili all’attuale modello da 5.8 pollici, ma nella giornata di ieri l’analista Ming-Chi Kuo ha voluto provare a fare ulteriormente chiarezza. Potrebbero essere ben tre le versioni in arrivo a settembre 2018, in un range schermo dai 5.8 ai 6.5 pollici.

Sebbene da Cupertino non giungano indiscrezioni in merito, secondo Kuo l’azienda potrebbe lanciare tre smartphone, dal design ereditato da iPhone X, quindi con barra superiore per la gestione delle fotocamere TrueDepth. I device vedranno dimensioni in pollici da 5.8, 6.1 e 6.5 e, rispettivamente, risoluzioni da 458, 330 e 480 DPI. La densità minore per l’edizione da 6.1 non è riportata per errore: a quanto pare, Cupertino starebbe pensando di introdurre una variante LCD anziché OLED, per ridurre i costi e proporre il device come mid-range.

Nonostante l’uso di un pannello LCD, Apple riuscirebbe comunque a proporre un design simile a iPhone X, quindi con l’estremità superiore arrotondata affinché possa ospitare la barra delle fotocamera FaceID. Questo permetterà, al prezzo di una qualità visiva leggermente minore e di un maggiore consumo di energia, di proporre questo iPhone a una soglia di 649-749 dollari, decisamente più accessibile dell’attuale modello, oltre i 999 dollari.

Sebbene sia prematuro fare previsioni sui nomi della linea, Kuo ricorre alle diciture iPhone X e iPhone X Plus per riconoscere i due modelli OLED, mentre il modello da 6.1 non avrebbe ancora un nome. Non si esclude possa ereditare la numerazione di iPhone 8, con la sigla iPhone 8S, oppure imitare la linea SE con iPhone X SE.

Come facile intuire, mancando poco meno di un anno al lancio dei tre modelli, tutto potrebbe cambiare in itinere. Non resta che attendere, di conseguenza, nuove indiscrezioni dalle parti della California.