iPhone 8 e iPhone X: ricarica wireless da 7.5 W

Marco Grigis,

Per iPhone 8 e iPhone X la ricarica wireless sarà presto più veloce. È quanto si apprende dalla consegna della nuova beta di iOS 11.2 agli sviluppatori, con cui Apple ha voluto abilitare la compatibilità con i 7.5W per lo standard Qi, rispetto ai 5 attuali. I tempi di carica dovrebbero quindi accorciarsi sensibilmente, così come già conferma chi sta testando la release del sistema operativo.

Così come già ampiamente noto, iPhone X e iPhone 8 incorporano un sistema di ricarica wireless basato sullo standard Qi. Attualmente, quindi fino all’ultima release pubblica di iOS 11.1.1, la tecnologia è stata impostata sui 5W, contro i 7.5W effettivamente compatibili. Con la beta di iOS 11.2, invece, Apple ha deciso di rimuovere qualsiasi limitazione, portando la ricarica wireless al massimo delle proprie potenzialità.

MacRumors, grazie alle informazioni raccolte dal produttore di terze parti RAVpower, ha deciso di testare le nuove funzionalità del sistema operativo, attualmente in beta. Sfruttando un iPhone X, la redazione è riuscita a caricare il dispositivo dal 46 al 66% di autonomia in soli 30 minuti, contro il 60% massimo raggiunto invece nello stesso lasso di tempo con l’attuale versione di iOS. La velocità è quindi sensibilmente maggiore, seppur non in modo incredibile, e dovrebbe portare al risparmio totale di più di un’ora per l’intera operazione.

I consumatori finali, ovviamente, dovranno attendere ancora qualche settimana prima di poter approfittare delle nuove feature abilitate da Cupertino, ovvero con l’uscita di iOS 11.2 dalla fase di beta. La release ufficiale potrebbe giungere nel mese di dicembre o, ancora, nelle prime settimane di gennaio.

Al momento, Apple non ha ancora annunciato una precisa data di disponibilità per AirPower, il suo pad di ricarica, mentre non è noto se per gli iPhone del 2018 verranno inclusi standard Qi più elevati, come il Qi 1.2 capace di garantire fino a 15W e tempistiche di recupero dell’autonomia notevolmente ridotte.

Galleria di immagini: iPhone 8 e iPhone 8 Plus: le foto