Motorola Moto Tab, tablet Android per la TV

Luca Colantuoni,

Circa sei anni dopo l’annuncio del Motorola Xoom, primo tablet basato su Android 3.0 Honeycomb, il produttore statunitense ritorna sul mercato con il nuovo Moto Tab. In realtà è Lenovo che ha svelato il dispositivo, essendo proprietario dello storico marchio. Purtroppo verrà offerto in esclusiva dall’operatore AT&T, i cui clienti potranno sfruttare il tablet per la visualizzazione in streaming di DirecTV.

Il Moto Tab possiede uno schermo IPS da 10,1 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integra un processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Si tratta dunque di un tablet di fascia media che può essere utilizzato per la visione dei contenuti multimediali, come dimostra la presenza di altoparlanti stereo con audio Dolby Atmos. La batteria da 7.000 mAh, che può essere ricaricata tramite la porta USB Type-C, garantisce un’elevata autonomia.

Il Moto Tab offre diverse funzionalità per la famiglia. Innanzitutto il lettore di impronte digitali permette di accedere in sicurezza, impostando fino a sette profili. Ciò è possibile grazie alla modalità multi-utente di Android 7.1 Nougat. Kids Mode, invece, consente ai genitori di bloccare la visualizzazione di contenuti non adatti ai più piccoli. Con TV Mode, infine, è possibile accedere a film e show TV di DirecTV direttamente dalla schermata home o dal lock screen mediante uno swipe o il tocco del pulsante Quick Launch.

Il Moto Tab può essere acquistato a rate (15 dollari/mese per 20 mesi) o pagando 299,99 dollari senza contratto. Lenovo offre anche due accessori: Home Assistant Pack (stand con due microfoni e speaker da 3 Watt) e Productivity Pack (custodia con tastiera ThinkPad Bluetooth e touchpad).