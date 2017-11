Nest Protect: il rilevatore di fumo in Italia

Cristiano Ghidotti,

All’inizio dell’anno l’esordio della linea Nest in Italia. Oggi la gamma si amplia con l’arrivo nel nostro paese di un nuovo prodotto, il rilevatore intelligente di fumo e monossido di carbonio, un dispositivo progettato per garantire la sicurezza della casa e di chi vi abita.

Nest Protect

All’interno di Nest Protect (in offerta su Amazon a 127 euro) è presente un sensore a spettro suddiviso che sfruttando due lunghezze d’onda della luce differenti identifica la presenza di diversi tipi di fumo, così da rilevare in tempo reale l’eventuale scaturirsi di un incendio, sia quelli a lenta combustione sia quelli che divampano in fretta. Questo consente, oltre che un intervento immediato in caso di necessità, anche di evitare falsi allarmi ad esempio quando si sta cucinando. In tal caso il dispositivo emette un delicato segnale audio accompagnato da una voce, avvisando che i livelli di fumo e monossido di carbonio stanno aumentando, così da poter areare l’ambiente in tutta calma e proseguire.

Non manca poi l’opzione App Silence che permette di silenziare l’allarme direttamente dallo smartphone, sfruttando la connessione wireless Bluetooth LE. Un altro vantaggio offerto da Nest Protect rispetto alle soluzioni tradizionali è costituito dalle costanti verifiche su sensori e batterie, eseguite fino a 400 volte ogni giorno, così da assicurare un funzionamento corretto del sistema. È possibile acquistarlo sul sito ufficiale o presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 129,00 euro.

Nest Learning Thermostat

Insieme a Protect, Nest porta in Italia anche nuove colorazioni per il suo termostato intelligente: il Nest Learning Thermostat è ora disponibile per l’acquisto (in offerta su Amazon a 248 euro) nelle versioni bianco, nero e rame, così da soddisfare anche i più esigenti in termini di design, senza scendere a compromessi per quanto riguarda il risparmio energetico.