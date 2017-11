Vodafone, fibra in oltre 1.000 città italiane

Filippo Vendrame,

I servizi in fibra ottica di Vodafone Italia sono disponibili in oltre 1000 città italiane. Inoltre, in 12 di queste, l’operatore è in grado di offrire soluzioni di connettività sino a 1Gbps grazie all’accordo di collaborazione con Enel Open Fiber. Numeri importanti, che testimoniano l’impegno di Vodafone Italia nello sviluppo digitale del Paese e che emergono dalla semestre che si è chiusa il 30 settembre 2017 con ricavi, margini e clienti in banda larga, mobile e fissa, in crescita.

Vodafone ha evidenziato non solamente l’ampliamento della sua offerta in fibra ottica ma anche la crescita della sua rete 4G LTE. La copertura di questa rete mobile veloce raggiunge il 97,6% della popolazione in oltre 7.021 comuni, di cui 1433 in 4G+. Inoltre, nell’ultimo semestre l’operatore ha lanciato la rete mobile 4.5G fino a 800 Mbps nelle città di Firenze, Palermo, Milano, Verona, Torino, Bologna e Napoli. Trattasi di una rete mobile a banda ultralarga che anticipa le prestazioni della futura rete 5G che Vodafone Italia ha iniziato a sperimentare all’interno della città metropolitana di Milano, nell’ambito della sperimentazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli investimenti di Vodafone Italia nel segmento mobile continuano anche nel mondo delle Internet of Things con il lancio globale del brand “V by Vodafone“. Inoltre, l’operatore ha annunciato, nel semestre, un piano di investimenti di oltre 10 milioni di euro per implementare la tecnologia Narrowband-IoT all’interno di tutta la sua rete in Italia.

Sul fronte commerciale, tra le offerte per la clientela più significative, l’operatore ha lanciato la nuova offerta convergente “Vodafone One” che include Fibra e 4,5G e che può essere anche arricchita con i contenuti della Vodafone TV, e “Vodafone Shake Remix“, la prima offerta personalizzabile che consente di creare il proprio mix di Giga, minuti e SMS.