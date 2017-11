Xbox One X, partenza sprint: batte la PS4 Pro

Filippo Vendrame,

Il debutto della nuova console Xbox One X di Microsoft è stato davvero scoppiettante. GamesIndustry ha svelato i primi dati di vendita non ufficiali per la nuova console della casa di Redmond, lanciata appena lo scorso 7 novembre. Secondo questo report, l’Xbox One X (in offerta su Amazon a 498 euro) sarebbe stata venduta in oltre 80 mila pezzi in Inghilterra, facendo segnare un risultato nettamente migliore di quello ottenuto dalla console Sony PlayStation 4 Pro nel medesimo arco temporale.

Un risultato ancora più interessante se si sottolinea che la console di Sony costa molto di meno di quella di Microsoft. Trattasi di numeri molto importanti che mettono in evidenza il grande entusiasmo dei giocatori verso questo prodotto rivoluzionario, nonostante il suo costo non particolarmente contenuto. Proprio il prezzo aveva fatto storcere il naso a molti analisti che avevano profetizzato vendite basse. Ma i primi dati e l’entusiasmo della gente confermano, invece, che il lancio della nuova Xbox One X è stato davvero molto positivo.

In realtà, le premesse c’era tutte perché già durante la fase dei preordini l’Xbox One X aveva fatto segnare ottimi risultati, tanto che alcune catene di elettronica avevano fatto intendere che le prenotazioni della console avevano superato le attese.

Microsoft sembra, quindi, aver fatto centro con un prodotto pensato per i power user, ma che in realtà sta conquistando un po’ tutti i giocatori.

Galleria di immagini: Microsoft Xbox One X, immagini

Contestualmente, sono emersi anche i primi piccoli problemi di gioventù. Alcuni utenti hanno evidenziato difetti nella riproduzione dei filmati in Blu-Ray che presenterebbero scene molto scure. Nessun problema, comunque, perché Mike Ybarra, vicepresidente della divisione Xbox, ha affermato che un correttivo a questo problema sarà rilasciato già nei prossimi giorni.