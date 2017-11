Su Amazon si paga in contanti

Filippo Vendrame,

Su Amazon Italia si può, adesso, pagare in contanti. Il gigante dell’ecommerce ha annunciato il lancio di “Amazon Ricarica in Cassa“, un servizio che permette a tutti i suoi clienti di ricaricare con facilità il proprio saldo dei punti regalo. Per farlo, i clienti non dovranno fare altro che acquistare in contanti un Buono Regalo tra i 15 euro ed i 500 euro in tutti gli oltre 40 mila punti vendita SisalPay presenti in Italia.

Per aggiungere un buono regalo al proprio profilo su Amazon, i clienti del gigante dell’ecommerce non dovranno fare altro che generare un codice a barre dal sito dedicato a “Amazon Ricarica in Cassa” o tramite l’app mobile di Amazon. Questo codice, utilizzabile sia in forma cartacea che digitale, dovrà essere portato dalle persone nei negozi convenzionati SisalPay, dove dovrà essere mostrato al personale del punto vendita. Un dipendente del negozio effettuerà una scansione del codice durante il pagamento relativo all’acquisto del Buono Regalo. Quanto pagato sarà immediatamente disponibile per essere speso all’interno dell’eShop di Amazon. In ogni caso, a titolo di conferma, all’utente arriverà una notifica o via email o attraverso l’app di Amazon installata nel suo smartphone.

Per facilitare le ricariche, il gigante dell’ecommerce suggerisce di generare un solo codice da utilizzare ogni volta che si desidera effettuare la ricarica del proprio saldo dei punti regalo.

“Amazon Ricarica in Cassa” è un servizio che è già presente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Messico. Arriva, adesso, in Italia grazie al grande successo che ha riscosso tra i clienti del negozio online.

Siamo lieti di poter offrire Amazon Ricarica in Cassa ai nostri clienti in Italia come parte del nostro costante impegno per garantire un’esperienza d’acquisto sempre più comoda per i nostri clienti. Ogni nostra innovazione è sviluppata a beneficio dei nostri clienti e Amazon Ricarica in Cassa è destinata a tutte quelle persone che preferiscono utilizzare il contante, consentendo loro di accedere all’ampia selezione di prodotti, ai prezzi convenienti e alle spedizioni rapide garantite da Amazon.

L’utilizzo di “Amazon Ricarica in Cassa” è completamente gratuito. Trattasi di un nuovo servizio molto interessante che permette di agevolare gli acquisti su Amazon per tutti coloro che non possiedono una carta di credito e preferiscono utilizzare il classico contante.

Un servizio che arriva giusto in tempo per il Black Friday e che permetterà a molte più persone di poter approfittare con facilità delle molte offerte irripetibili che il gigante dell’ecommerce proporrà per il venerdì nero più atteso dell’anno.

In realtà, “Amazon Ricarica in Cassa” non è l’unico modo con cui i clienti di Amazon possono effettuare acquisti in contanti. Da tempo, è disponibile un servizio molto simile grazie alla collaborazione con Lottomatica.