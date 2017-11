Galaxy A7 (2018) confermato da Samsung

Luca Colantuoni,

Pochi giorni fa era stata scoperta sul sito Samsung una pagina di supporto tecnico per il Galaxy A5 (2018). La stessa cosa è ora accaduta per il modello più grande, ovvero il Galaxy A7 (2018). Entrambi sono apparsi anche nel database della FCC, l’ente certificatore statunitense. Il lancio ufficiale della nuova serie è prevista per gennaio.

Il Galaxy A7 (2018) viene indicato nella pagina con il suo model number (SM-A730). Quello dell’attuale Galaxy A7 (2017) è SM-A720, quindi si tratta certamente del nuovo modello. Come per il Galaxy A5 (2018) anche in questo caso non viene indicata nessuna specifica hardware. In base alle indiscrezioni da circolano da qualche giorno, lo smartphone dovrebbe avere un design simile al Galaxy S8, un schermo da 6 pollici (Infinity Display) con rapporto di aspetto 18.5:9 e un processore octa core Exynos 7885 o Exynos 7892, affiancato da 6 GB di RAM.

Non è invece chiaro se il nuovo dispositivo avrà una doppia fotocamera posteriore. Oltre ai moduli WiFi 802.11ac, GPS, NFC e LTE potrebbe esserci un chip Bluetooth 5.0. L’uso di un Infinity Display competerà lo spostamento del lettore di impronte digitali sul retro, probabilmente posizionato sotto la fotocamera.

Da qualche ora circola su Twitter un’ipotesi piuttosto suggestiva. In base a quanto scoperto da un leaker, Samsung potrebbe modificare la numerazione della serie Galaxy A per “allinearla” a quella della serie Galaxy S. I model number SM-A530 e SM-A730 farebbero riferimento ai Galaxy A8 (2018) e Galaxy A8 Plus (2018).

Considerata l’assenza di informazioni sul Galaxy A3 (2018) è ipotizzabile che questo modello non verrà mai annunciato. Se invece esiste potrebbe essere chiamato Galaxy A8 Mini (2018).