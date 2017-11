Hiluckey, power bank solare a 3 pannelli su Amazon

Floriana Giambarresi,

La tecnologia è in continua evoluzione e consente oggi di ricaricare il proprio smartphone o tablet grazie a un semplice caricabatteria solare, che accumula energia ogni volta che viene esposto ai raggi del sole e la trasferisce al dispositivo connesso. Un power bank solare di tale genere può fare certamente comodo a chi ha bisogno di una carica extra in situazioni di emergenza, quando ci si ritrova fuori casa e senza una presa elettrica a disposizione: in tal senso si segnala un prodotto di appeal che Amazon ha inserito oggi tra le proprie offerte pre-Black Friday. È denominato Hiluckey ed è un caricabatterie solare da 10000 mAh.

Il power bank solare di Hiluckey dispone di una batteria dalla grande capacità, da 10.000 mAh appunto, compatibile con quasi tutti gli smartphone attualmente in commercio, ed è caratterizzato dalla presenza di tre pannelli solari di ricarica ad alta efficienza, che si piegano facilmente rendendolo un comodo e peculiare caricabatterie portatile da viaggio. Impermeabile, resistente alla polvere e agli urti, è particolarmente adatto agli sportivi e a tutti coloro i quali amano trascorrere del tempo all’aria aperta, come ad esempio escursioni, trekking, i picnic, i viaggi e via dicendo.

La qualità di costruzione del prodotto Hiluckey è buona, con la parte apribile dei 3 pannelli solari che ha un effetto simil-pelle che viene ripreso anche sul retro, ove è presente un pulsante che permette di conoscere lo stato della batteria residua tramite 4 LED posti sul lato. Il peso è abbastanza contenuto, fatto appositamente per essere tranquillamente trasportato in uno zaino o in una borsa.

La ricarica solare è stata sviluppata appositamente per le situazioni di emergenza, non è infatti una fonte primaria di ricarica ma può far comodo in determinati contesti. Due porte USB integrate consentono comunque di ricaricare due dispositivi allo stesso tempo, per estendere le sue capacità di caricabatterie utile in condizioni di emergenza, ed è stata integrata una torcia a LED con tre modalità (costante, aiuto, flash) che può essere utile in situazioni dove c’è buio.

Per chiunque stia per affrontare un lungo viaggio, oppure stia per partire per qualche giorno di campeggio e quindi per forza di cose non abbia accesso a una presa elettrica per ricaricare il proprio smartphone o un altro tipo di dispositivo, tale power bank solare – oggi d’occasione su Amazon – potrebbe rivelarsi una ottima soluzione “salva-vita”.