Huawei Mate 10 Pro debutta in Italia

Huawei Mate 10 Pro debutta ufficialmente in Italia. Il nuovo ed innovativo phablet Android dell’azienda cinese potrà essere acquistato online ed in tutte le principali catene di elettronica al prezzo di 849 euro, nelle colorazioni Midnight Blue e Titanium Gray. Inoltre, il nuovo phablet Android sarà disponibile anche presso gli operatori di telefonia mobile dove gli interessati potranno acquistarlo direttamente attraverso specifiche offerte dedicate.

Il Huawei Mate 10 Pro è un prodotto che si è fatto subito notare al momento della sua presentazione sia per il suo splendido design quasi del tutto borderless che per l’elevata cura del dettaglio e per gli altissimi contenuti tecnici proposti. La qualità costruttiva, infatti, è davvero di primissimo livello. Il nuovo Huawei Mate 10 Pro dispone di un telaio in alluminio e vetro, materiali che oltre a garantire robustezza, conferiscono molta eleganza. Per quanto concerne le specifiche tecniche, il nuovo phablet Android di Huawei offre un display da 6 pollici in formato 18:9 con risoluzione Full HD+ (2160×1080 pixel, 402 ppi), e supporto HDR10.

Cuore pulsante di questo dispositivo il nuovo e potente processore Kirin 970 che dispone di ben 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna. Huawei ha curato moltissimo anche la componente fotografica. Il nuovo phablet Android dispone, posteriormente, di una fotocamera con doppia ottica, con sensori da 12 megapixel RGB e 20 megapixel monocromatico. Non manca la stabilizzazione ottica e la possibilità di scattare foto con effetto Bokeh. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel.

Non mancano poi supporti come WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Presente anche il sensore per le impronte digitali collocato sul retro della scocca. La batteria da ben 4000 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia. Batteria che supporta anche la ricarica rapida (Huawei SuperCharge). Sul fronte software tanto spazio all’intelligenza artificiale, soprattutto in ambito fotografico.

Il sistema operativo offerto di serie è Android 8.0 Oreo. Accanto al Huawei Mate 10 Pro, la società ha portato al debutto anche la variante Porsche Design caratterizzata da 256 GB di flash storage e dall’esclusivo colore Diamond Black. Prezzo di ben 1395 euro.

Con il lancio del suo nuovo phablet che affianca Huawei Mate 10 (non disponibile in Italia) e Huawei Mate 10 Lite, l’azienda cinese propone per la prima volta il servizio di assistenza DOOR TO DOOR, disponibile esclusivamente nelle città di Roma e Milano, ed accessibile contattando il numero 800191435.