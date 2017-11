iPad Pro 2018: in arrivo un processore octa-core?

Marco Grigis,

Giungono importanti indiscrezioni sul fronte di iPad Pro, la linea dei tablet professionali di Apple. A quanto pare, gli esemplari in arrivo nel 2018 potrebbero essere dotati di una variante davvero potente del processore A11 Bionic oggi presente in iPhone 8 e iPhone X, tanto da incorporare ben otto core. Ribattezzato semplicemente A11X, così come consuetudine per il gruppo, il chip potrebbe ulteriormente liberare le capacità di calcolo e le potenzialità grafiche degli iDevice.

Il report arriva dal sito cinese MyDrivers e si basa su alcune indiscrezioni raccolte dai distretti asiatici partner di Cupertino. A quanto pare, Apple starebbe producendo, in collaborazione con TSMC, dei processori A11X Bionic dotati di otto core: tre ad alta efficienza, ribattezzati “Monsoon”, e cinque dedicati alla gestione energetica e alla grafica, chiamati invece “Mistral”. Non è però tutto, poiché accanto al coprocessore M1 potrebbe essere aggiunto un secondo chip per la gestione del machine learning e dell’intelligenza artificiale: d’altronde, si vocifera che i tablet possano essere promossi a Face ID, così come già avvenuto per iPhone X.

Rispetto agli attuali A10X Fusion inclusi negli iPad Pro da 10.5 e 12.9 pollici, realizzati tramite un processo produttivo a 10 nanometri, i nuovi A11X potrebbero approfittare dei 7 nanometri e di un nuovo sistema per la miniaturizzazione delle componenti.

Sebbene non emergano altre indiscrezioni sull’hardware, pare che vi saranno piccole sorprese anche dal punto di vista estetico, con un design maggiormente affine a iPhone X, quindi con dei display in grado di estendersi fino al profilo della scocca, seppur in assenza della barra superiore di cui lo smartphone da 5.8 pollici è dotato. Date le dimensioni, infatti, Apple non avrebbe bisogno di ricavare spazio aggiuntivo sottraendolo al display. Al momento, non è dato sapere se Apple sia intenzionata a presentare questi modelli in primavera, come accaduto lo scorso anno, oppure a ottobre dopo il lancio dei nuovi iPhone.