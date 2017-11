Motorola annuncia un Moto Mod per stampare le foto

Luca Colantuoni,

Dopo il Moto Smart Speaker con Amazon Alexa, Motorola ha annunciato un altro interessante Moto Mods per i suoi Moto Z. Il Polaroid Insta-Share Printer trasforma lo smartphone in una stampante portatile, consentendo di portare velocemente nel mondo reale gli scatti digitali. L’accessorio sarà presto disponibile anche in Italia.

La maggioranza degli utenti conserva le foto sullo smartphone o sui tanti servizi di cloud storage. Invece della condivisione digitale, alcuni di essi preferiscono la vecchia stampa analogica, quindi il nuovo Moto Mod riceverà sicuramente il loro gradimento. L’uso del Polaroid Insta-Share Printer è piuttosto semplice: si collega al Moto Z tramite i pin magnetici posteriori, si preme il pulsante per avviare la fotocamera e si scatta la foto. Prima della stampa è possibile apportare qualche semplice modifica, come l’aggiunta di filtri, bordi, sticker e testo.

Oltre alle foto appena scattate, l’utente può usare il Moto Mod per stampare le foto pubblicate su Facebook, Instagram e Google Foto. Le dimensioni del Polaroid Insta-Share Printer sono 153,6×73,8×20,4 millimetri, mentre il peso è 188 grammi. All’interno c’è una batteria da 500 mAh che viene caricata tramite la porta USB Type-C e offre un’autonomia pari a 20 stampe. La tecnologia utilizzata è la stessa della Polaroid ZIP, quindi non è richiesta nessuna cartuccia di inchiostro.

Rimuovendo lo sportellino è possibile caricare fino a 10 fogli di carta Polaroid 2×3″ Premium ZINK. Sul retro dei fogli è presente una pellicola adesiva che permette di attaccare le foto su qualsiasi superficie. Il prezzo del Polaroid Insta-Share Printer è 199,99 dollari.