Samsung annuncerà tre Galaxy S9?

Luca Colantuoni,

Samsung potrebbe annunciare tre Galaxy S9 e ciò avverrà probabilmente prima del previsto. Queste due indiscrezioni sembrano confermare l’intenzione del produttore coreano di incrementare le vendite degli smartphone e tentare di rallentare quelle del recente iPhone X. Non è possibile tuttavia verificare l’affidabilità delle informazioni.

Oltre ai Galaxy S9 e Galaxy S9+, Samsung potrebbe presentare anche un Galaxy S9 Mini. Qualche giorno fa era trapelata una notizia su un modello con schermo inferiore ai 5 pollici. Un sito statunitense ha ora ricevuto conferme da una fonte anonima, secondo la quale il più piccolo dei tre smartphone avrà un Infinity Display da 4 pollici, la stessa dimensione scelta per il Galaxy S3 Mini del 2012. Difficile però immaginare uno schermo edge-to-edge con questa diagonale, visto che l’ultimo modello disponibile in versione Mini è stato il Galaxy S5. Tra l’altro, caratteristiche e design simili ai top di gamma si trovano oggi nella serie Galaxy A.

Per quanto riguarda gli altri due modelli non ci sono novità: schermo da 5,8 e 6,2 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9, processori Exynos 9810 e Snapdragon 845, 6 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore e lettore di impronte digitali. Quasi certa la presenza di una fotocamera frontale per il riconoscimento facciale 3D.

La produzione di massa dovrebbe essere avviata a dicembre. Samsung potrebbe anticipare il lancio dei Galaxy S9 rispetto allo scorso anno, probabilmente a fine febbraio in occasione del Mobile World Congress 2018 di Barcellona.