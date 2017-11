Telegram 4.5, novità per album, messaggi e ricerca

Luca Colantuoni,

La software house russa ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app di messaggistica, considerata una valida alternativa alla più popolare WhatsApp. Telegram 4.5 per iOS e Android migliora la gestione di messaggi, foto e video, oltre alla funzionalità di ricerca. Novità estetiche per la versione compatibile con il sistema operativo Apple e supporto per il recente iPhone X.

A partire da Telegram 4.5, le foto e i video inviati insieme vengono raggruppati automaticamente in album e nella chat verranno mostrati con miniature di diverse dimensioni. Ogni album può contenere fino a 10 foto o video e il destinatario riceverà una singola notifica. È possibile controllare l’ordine di invio delle foto, ognuna delle quali mostrerà il numero di sequenza. Durante la visualizzazione di una foto contenuta in un album (incluse quelle del profilo), nella parte inferiore dello schermo verranno mostrare le miniature delle altre foto.

Con questa nuova versione è possibile salvare i messaggi più importanti. La chat “Messaggi salvati” è sempre visibile in cima all’elenco delle conversazioni e può essere aperta dal menu laterale. Gli amministratori dei canali possono “fissare” i messaggi nella parte superiore, in modo da mettere in evidenza eventuali comunicazioni agli iscritti.

Telegram ha infine migliorato l’algoritmo di ricerca globale usato per cercare canali pubblici, gruppi e bot. La versione per iOS supporta il nuovo iPhone X e include un nuovo design per la schermata delle impostazioni.