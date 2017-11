Windows 10, per il Patch Tuesday tanti update

Filippo Vendrame,

Microsoft, per l’appuntamento del Patch Tuesday di novembre, ha distribuito una lunga serie di aggiornamenti cumulativi per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Come ogni secondo martedì del mese, la casa di Redmond ha distribuito per la sua piattaforma di punta una serie di correttivi per risolvere bug e problemi di sicurezza. Per tutti coloro che dispongono di un PC con Windows 10 Fall Creators Update, l’aggiornamento è identificato dal codice KB4048955 e porta la build del sistema oeprativo alla versione 16299.64.

Il change log è molto importante e va a toccare molte parti del sistema operativo. Del resto, la casa di Redmond sta lavorando duramente per affinare la sua ultima declinazione di Windows 10 e quindi è normale che i correttivi siano numerosi e tutti molto importanti. Tanti correttivi anche per chi dispone di un PC con Windows 10 Creators Update. Anche per questi utenti, il Patch Tuesday porta in dote una lunga serie di ottimizzazioni e miglioramenti alla piattaforma. Per loro, l’aggiornamento è identificato dal numero KB4048954.

Microsoft ha rilasciato anche aggiornamenti per le precedenti declinazioni di Windows 10 (Anniversary Update, November Update e la versione originale del sistema operativo). In questo caso i change log sono molto meno importanti ma contengono, comunque, alcuni correttivi, soprattutto lato sicurezza, importanti da installare.

Vista l’importanza di questi update, il suggerimento è quello di scaricarli e di installarli quanto prima. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili attraverso il consueto canale di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche.

Per quanto riguarda il mondo mobile, gli aggiornamenti sono disponibili sempre attraverso Windows Update. Da evidenziare che Microsoft segnala che a seguito degli aggiornamenti, su Windows 10 1709, 1703 e 1607, le applicazioni universali che utilizzano JavaScript e asm.js possono presentare dei malfunzionamenti. Per ovviare a questo problema, in attesa di un correttivo, è necessario rimuovere le applicazioni e poi reinstallarle.