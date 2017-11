Xbox One, gli utenti possono regalare i giochi

Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato il rollout di un nuovo update per le sue console Xbox One. Un aggiornamento molto interessante perché porta in dote una novità molto attesa e cioè quella che permette di regalare i giochi digitali presenti nel Microsoft Store della console. Questa novità non è affatto inedita perché da tempo era nelle mani degli Insider, ma, adesso, è finalmente arrivata per tutti quanti, curiosamente giusto in tempo per le imminenti festività natalizie.

I possessori di una console Xbox One, Xbox One S e Xbox One X potranno acquistare attraverso il market dei giochi i codici dei giochi che potranno regalare ai loro amici. L’acquisto è molto semplice. Tutto quello che i giocatori dovranno fare è specificare il nome dell’amico all’interno della piattaforma Xbox Live, oppure specificare il suo indirizzo email. Una volta terminato l’acquisto del gioco in versione digitale, il codice sarà comunicato al destinatario attraverso un messaggio che arriverà attraverso Live, oppure via email.

Quasi tutti i titoli presenti nel Microsoft Store sono compatibili con questa novità. Quelli esclusi sono solamente i titoli retrocompatibili (quelli di Xbox 360) e i giochi non ancora usciti ma prenotabili. I regali sono “region locked“, cioè un italiano, per esempio, potrà regalare un gioco ad un altro italiano, ad un giocatore europeo ma non ad un americano e viceversa.

La possibilità di poter regalare giochi era davvero molto attesa e richiesta dai possessori di una console Xbox One. Un post per questa funzionalità, sul sito dei feedback di Microsoft Xbox, ha accumulato quasi 5.000 voti negli ultimi tre anni. Questa nuova funzione fa parte di un pacchetto di novità che Microsoft introdurrà sulle sue console nel corso dei prossimi mesi.