Amazon Music Unlimited in offerta: 3 mesi a 0,99€

Floriana Giambarresi,

In vista dell’ormai imminente e attesa settimana di promozioni dedicata al Black Friday, Amazon lancia una offerta dedicata al proprio servizio di streaming musicale, proponendo 3 mesi di abbonamento ad Amazon Music Unlimited al costo di 0,99 euro invece di 9,99 euro al mese. Trattasi di una ottima opportunità per chiunque voglia fruire di musica in streaming in alta qualità da qualunque posto, e con qualunque dispositivo.

L’offerta è valida per i clienti Amazon che si iscrivono al servizio per la prima volta ed è disponibile da oggi fino al 31 dicembre 2017. Dopo i primi tre mesi a prezzo ridotto, l’abbonamento si rinnoverà mensilmente al costo standard di 9,99 euro. All’offerta in questione non è possibile sommare il mese di prova gratuita, si legge infatti nella comunicazione Amazon che “i clienti titolari di un account Amazon.it che beneficiano di questa offerta non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni”.

Il colosso americano tenta in tal modo di guadagnare terreno nei confronti dei servizi concorrenti quali Spotify, Apple Music, Google Play Music e Deezer e, nonostante Music Unlimited non disponga della loro stessa popolarità anche in termini di contenuti esclusivi e funzionalità, offre comunque ai propri clienti un catalogo piuttosto ricco, contenente oltre 50 milioni di canzoni, centinaia di playlist e radio personalizzate, da ascoltare senza pubblicità e senza interruzioni di qualsiasi genere. Il servizio inoltre fornisce dei suggerimenti personalizzati in base alla musica che ognuno ascolta, imparando a poco a poco a conoscere i gusti dell’utente.

È possibile ascoltare i brani su Amazon Music Unlimited tramite qualunque dispositivo (smartphone, tablet, PC, Mac e Fire) connesso a Internet, ma è disponibile anche una modalità offline che permette all’utente di scaricare i brani desiderati sul device e ascoltarli così quando si è disconnessi dalla rete, da qualunque posto ci si trovi.