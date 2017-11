Black Friday HTC, tanti sconti sugli smartphone

Filippo Vendrame,

HTC ha deciso di proporre per i suoi clienti alcune ghiotte opportunità di risparmio in vista del Black Friday. Il produttore di smartphone offrirà interessanti sconti su molti dei suoi più recenti ed apprezzati smartphone Android a partire dalle ore 10.00 del 20 novembre fino alle ore 23.59 di lunedì 27 novembre. Le offerte si intendono, tutte, sino ad esaurimento scorte. Questo significa che solamente i pù rapidi potranno approfittarne.

Per poter usufruire di questi sconti, però, è necessario soddisfare un requisito e cioè essere iscritti a “HTC Club”, cosa che può essere fatta in ogni momento e senza alcun costo. “HTC Club“, si ricorda, è un luogo dove gli estimatori del brand HTC possono avere accesso a promozioni ed offerte speciali tutto l’anno. A partire dal prossimo 20 novembre, collegandosi a questo indirizzo ed accedendo a “HTC Club”, gli utenti potranno visualizzare tutte le offerte dell’azienda per questo Black Friday 20017. Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità per mettere le mani su alcuni prestigiosi modelli, risparmiando cifre interessanti. Un ottimo modo anche per anticipare i regali di Natale.

Black Friday HTC, le migliori offerte

Tra le migliori offerte di HTC per questo Black Friday 2017 si evidenziano:

Ma le promozioni in casa HTC per il venerdì nero più atteso dell’anno non finiscono qui. Anche i più recenti prodotti saranno disponibili con uno sconto del 10%.

HTC U11+ nella colorazione Ceramic Black a 719 euro (preordine)

HTC U11 Life in Brilliant Black e Sapphire Blue a 355,50 euro (preordine)

HTC U Play a 249 euro

Il suggerimento, dunque, è quello di dare una sbirciatina alla completa vetrina delle offerte di HTC per il Black Friday 2017 per non perdere nessuna possibilità di risparmio.