Filippo Vendrame,

DJI ha lanciato un’edizione limitata del suo drone DJI Mavic Pro che sarà disponibile solamente come esclusiva Apple. Questo significa che gli interessati potranno acquistarlo solamente all’interno dell’Apple Store Online di Cupertino ed in tutti i negozi Apple Store presenti nei diversi paesi in cui la mela morsicata opera. Nello specifico, trattasi del modello DJI Mavic Pro Alpine White che, dunque, non si troverà negli altri eshop della rete o in tutti i negozi specializzati in modellismo.

Rispetto al modello tradizionale che rimane sempre in commercio, il nuovo DJI Mavic Pro Alpine White, esclusiva Apple, adotta una colorazione bianca che dona al drone maggiore eleganza. Anche le eliche ed il radiocomando adotteranno questa inedita colorazione bianca. Il DJI Mavic Pro Alpine White è venduto in bundle con due batterie di volo intelligenti aggiuntive, due coppie di eliche extra ed un sacchettino per il trasporto del drone. Gli interessati potranno acquistare questa versione esclusiva del drone DJI Mavic Pro al prezzo di 1249 euro.

Dal punto di vista squisitamente tecnico, il DJI Mavic Pro Alpine White non presenta alcuna differenza rispetto al modello tradizionale. Grazie ai suoi bracci pieghevoli, questo drone può essere facilmente trasportato all’interno di una borsa per essere utilizzato ovunque serva. Inoltre, questo quadricottero si caratterizza per disporre di una videocamera stabilizzata 4K in grado di scattare ottime foto e di registrare eccellenti video. Il software in dotazione permette ai piloti di disporre di diverse modalità di volo intelligente e di poter scegliere diverse modalità di scatto e di ripresa.

La portata massima d’utilizzo del DJI Mavic Pro Alpine White è di 7KM (modalità FCC USA) ed il drone può essere tranquillamente utilizzato con i visori DJI Goggles. La velocità massima che questo quadricottero può raggiungere è di oltre 64 Km/h. L’autonomia media di ogni singola ricarica è di circa 27 minuti di volo.