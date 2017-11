Honor V10, versione cinese di Honor 9 Pro?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha confermato che il nuovo Honor V10 verrà annunciato il 28 novembre. Lo smartphone dovrebbe avere alcune caratteristiche in comune con la serie Huawei Mate 10 in termini di design e specifiche. Un altro evento di presentazione è stato fissato per il 5 dicembre, probabilmente dedicato alla versione internazionale Honor 9 Pro.

L’immagine allegata all’invito mette in evidenza due peculiarità di Honor V10. I due cerchi affiancati visibili accanto al nome indicano la presenza di una doppia fotocamera posteriore. In base alle ultime indiscrezioni, il produttore cinese ha scelto un sensore RGB da 12 megapixel e un sensore monocromatico da 20 megapixel, probabilmente gli stessi di Honor 9. Si possono leggere inoltre le lettere “IA”, chiaro riferimento alla NPU (Neural Processing Unit) integrata nel processore Kirin 970. La dotazione hardware dovrebbe includere anche 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibile tramite schede microSD.

Per quanto riguarda lo schermo è previsto un pannello FullView da 6 pollici con rapporto di aspetto 18:9. Non è chiaro però se la risoluzione sarà Full HD+ (2160×1080 pixel) oppure Quad HD+ (2880×1440 pixel). Il sistema operativo sarà sicuramente Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0.