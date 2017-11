PES 2018 Lite in download gratuito su PC e console

Cristiano Ghidotti,

Dopo aver lanciato l’edizione mobile la scorsa settimana, Konami propone oggi PES 2018 Lite, una versione della simulazione calcistica offerta in download gratuito sulle piattaforme PC (attraverso Steam), PlayStation 3, Xbox 360, PS4 e Xbox One. Un titolo free-to-play, con la possibilità di ricorrere all’ormai ben collaudato sistema delle microtransazioni per gli acquisti in-game.

PES 2018 Lite

L’incarnazione Lite di Pro Evolution Soccer 2018 contiene la modalità myClub che permette di formare la propria squadra schierando in campo i calciatori attualmente attivi al fianco di leggende come Gerrard, Owen, McManaman, Zanetti, Stanković e Toldo. La PES League è invece l’evento di eSport strutturato in match e tornei online, con tanto di classifiche mondiali e competizioni che andranno in scena in un secondo momento nel mondo reale mettendo l’uno di fronte all’altro i player più talentuosi: si possono affrontare le partite in solitaria oppure in compagnia di un amico con l’inedita formula cooperativa. Di seguito un trailer realizzato da Konami per il debutto di PES 2018 Lite.

PES 2018: Data Pack 2.0

Debutto odierno anche per il Data Pack 2.0, il corposo pacchetto d’aggiornamento confezionato dalla software house che introduce nella simulazione calcistica una serie di stadi inediti, squadre nazionali riprodotte con licenza ufficiale precedentemente non incluse (come ad esempio la Colombia) e molto altro ancora. Per quanto riguarda gli impianti di gioco ci sono l’Emirates Stadium dell’Arsenal, il terreno del Club Universidad de Chile e lo Estadio Nacional de Chile. Rinnovato poi l’aspetto dell’ambassador del titolo, Coutinho, facendo ricorso alla tecnologia di scansione 3D per il volto e il corpo. Ancora, il viso di Donnarumma e André Silva del Milan sono stati appositamente ottimizzati. A questo si aggiungono oltre 65 divise aggiornate e nove modelli di scarpini aggiuntivi.