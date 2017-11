Rotibox, cappello invernale Bluetooth per la musica

Floriana Giambarresi,

Non solo un bel berretto per combattere il freddo in vista della stagione invernale oramai imminente: quello di Rotibox è un cappello con cuffia Bluetooth stereo integrata e microfono ideale per ascoltare la musica preferita o parlare al telefono senza auricolare, ovunque ci si trovi, a mani libere e con la testa riparata. Un originale gadget al momento in offerta su Amazon che lo propone in un momento in cui l’Italia è stretta in una morsa di gelo, ma ideale anche come regalo di Natale.

Realizzato al 100% con materiale acrilico, doppio a maglia Beanie, e disponibile in vari stili e colori, il cappellino invernale Bluetooth di Rotibox tiene la testa calda e consente di ascoltare musica senza dover indossare cuffie aggiuntive, ma anche di effettuare comodamente chiamate telefoniche grazie alla tecnologia Bluetooth 4.1 integrata, tramite la quale è possibile abbinarlo in pochi secondi a uno smartphone, a un tablet o a un altro qualsiasi dispositivo compatibile Bluetooth. Il cappello integra una batteria ricaricabile agli ioni di litio che offre una buona autonomia, pari a sei ore circa di riproduzione audio e a 60 ore in standby. Occorrono circa 2 ore e mezza per ricaricarla, attraverso la porta USB integrata.

Non manca un comodo pannello di controllo che permette di andare avanti e indietro tra i brani musicali, regolare il volume e di rispondere al telefono e riagganciare senza dover prendere lo smartphone tra le mani, grazie al comodo microfono integrato. Un LED sul pannello di controllo facilita poi la verifica dello stato della connessione e della carica della batteria. Nonostante la tecnologia integrata, il cappello Bluetooth è completamente lavabile: basta assicurarsi prima di rimuovere il pannello e lo speaker dall’apposito comparto.

Trattasi di un simpatico gadget o idea regalo, in vista delle vicine festività di fine anno, per tutti gli amanti della musica e soprattutto per coloro i quali svolgono attività sportive in palestra, fanno fitness, pattinaggio, escursioni all’aria aperta, corsa, campeggio e così via. Chi utilizza spesso un berretto di lana, specialmente in inverno, potrebbe dunque approfittare dell’occasione su Amazon, che al momento lo propone in ribasso a un prezzo di soli 23 euro.