SteamVR sbarca sulla Mixed Reality di Microsoft

Filippo Vendrame,

Circa un mese fa Microsoft aveva annunciato l’imminente arrivo della piattaforma SteamVR all’interno della sua Mixed Reality. Un’implementazione che avrebbe potuto dare un considerevole boost alla Mixed Reality perché gli utenti avrebbero potuto disporre di un ampio catalogo di giochi da provare all’interno di questo speciale ambiente virtuale. Il giorno del debutto di SteamVR all’interno della piattaforma della casa di Redmond è finalmente arrivato.

Chi installerà SteamVR all’interno della piattaforma per la Mixed Reality potrà ottenere l’accesso a ben oltre 2000 titoli e questo significa che gli utenti potranno mettere le mani non solo su molti più giochi ed app rispetto ad oggi, ma anche su soluzioni molto più raffinate e strutturate rispetto a quelle presenti nel Microsoft Store che sono ancora all’inizio del loro sviluppo. Joe Ludwig di Valve ha dichiarato come la collaborazione con Microsoft sia un passo importante per la crescita della comunità di gioco di Steam perché permette di offrire agli utenti molte più opportunità di poter sperimentare le potenzialità della realtà virtuale.

Tuttavia, per poter giocare ai titoli della piattaforma SteamVR all’interno della Mixed Reality, gli utenti dovranno disporre di PC particolarmente potenti. Sebbene la piattaforma di Microsoft possa essere utilizzata anche con specifiche non particolarmente elevate, per giocare, invece, sarà necessario disporre di hardware molto più sofisticati.

La casa di Redmond suggerisce, infatti, un utilizzo di computer con a bordo processori Intel Core i7 e GPU NVIDIA GTX 1070 o equivalenti. Insomma, PC dalla caratteristiche tecniche di fascia alta.

Microsoft sottolinea che l’esperienza di gioco non potrà che essere migliorata in futuro visto che l’integrazione di SteamVR nella Mixed Reality è ancora in fase di beta.

Per utilizzare SteamVR con la Mixed Reality è necessario dotarsi dei nuovi visori dedicati come il nuovo Samsung HMD Odyssey.