Da Apple, la guida ai regali di Natale 2017

Floriana Giambarresi,

Saranno certamente tra i doni più desiderati dai consumatori di tutto il mondo, e probabilmente anche tra i più acquistati per se stessi e per i propri cari. Si tratta dei dispositivi e degli accessori con la mela morsicata, per cui Apple stessa ha appena diramato la nuova guida ai regali di Natale dedicata ai propri prodotti più popolari, evidenziando in tal modo in via ufficiale una vasta gamma di gadget per iPhone, iPad, Apple Watch e Mac proprio quando sta per iniziare la stagione del Black Friday e quella delle festività di fine anno.

Il sito ufficiale di Apple contiene da adesso la guida ai regali di Natale 2017 con una serie di prodotti raccomandati che le persone possono acquistare per parenti e amici. Il fiore all’occhiello dell’offerta è iPhone X, la più recente e avanzata iterazione dello smartphone con la mela morsicata, affiancato da altri device in evidenza tra i più acquistati dell’ultimo periodo: trattasi di Apple Watch Serie 3, iPad Pro, MacBook Pro e Apple TV 4K.

Per quanto concerne gli accessori per iPhone, la casa di Cupertino consiglia i popolari AirPods e due custodie per iPhone X, nello specifico una in pelle e una in silicone. Chi è pertanto alla ricerca di un’idea regalo per una persona cara che ha acquistato lo smartphone al lancio, certamente potrà trovare in questi articoli dei suggerimenti di sicuro interesse. Di grande appeal anche gli accessori proposti per iPad Pro da 10,5 pollici: per chi utilizza il tablet anche per lavoro, Apple indica come regalo di Natale perfetto la tastiera Smart Keyboard; per chi invece è alla ricerca di un gadget alla moda, da sfoggiare, vi è la custodia in pelle, mentre per chi desidera semplicemente una protezione per lo schermo si suggerisce la ottima Smart Cover.

Dato l’incredibile successo riscosso da Apple Watch Serie 3 in quest’ultimo trimestre, Apple non poteva non proporre degli originali cinturini per chi ha già acquistato lo smartwatch. La guida agli acquisti indica in questo caso il cinturino casual, quello sportivo Nike e il costoso Hermès Swift Leather Single Tour in colorazione bordeaux. Infine, non manca una serie di accessori per chi possiede un MacBook, come una custodia per la versione da 13 pollici del laptop e le cuffie senza fili Beats Studio 3.

Galleria di immagini: Apple Watch Series 3: le foto

Sul sito è anche presente una sezione della guida dedicata a diversi accessori di terze parti, tra cui il drone Sphero R2-D2, la nuovissima DJI Mavic Pro (esclusiva Apple), la stampante Lifeprint, il caricabatterie wireless targato Belkin e il selfie stick dell’azienda CliqueFie.

Non è la prima volta che Apple prepara una guida ai regali di Natale, parte di una iniziativa volta a spingere sui propri prodotti in vista delle festività di fine anno, quando solitamente inizia la sfrenata corsa agli acquisti.