Black Friday Xbox, sconti e promozioni

E’ tempo di Black Friday anche per Xbox. Come ogni anno, Microsoft ha deciso di offrire tutta una serie di scontistiche dedicate al mondo del gaming. Le promozioni partiranno, però, ben prima della canonica ricorrenza del venerdì nero e termineranno in concomitanza con la giornata del Cyber Monday di lunedì 27 novembre. Dunque, il suggerimento per tutti i possessori di una console Xbox è quella di preparare il portafogli e la carta di credito per non perdere nessuna promozione esclusiva.

La prima offerta riguarda la possibilità di poter acquistare ad un solo euro un abbonamento Xbox Live Gold della durata di un mese. Con una spesa minima, gli utenti potranno scoprire tutti i benefici di questo abbonamento, compresi i giochi in omaggio, l’accesso al multiplayer e le tante promozioni dedicate. Sempre sino al 27 novembre, i giocatori potranno approfittare di sconti su molti titoli che potranno raggiungere anche il 65%. Sino al 20 novembre, comunque, gli sconti saranno disponibili solo per gli iscritti a Xbox Live Gold. Successivamente, le promozioni saranno aperte a tutti quanti.

Sconti che proseguiranno anche su film, show e serie tv. Sempre sino al 27 novembre i giocatori potranno abbonarsi ad un mese di Xbox Game Pass al costo di un solo euro. Promozione che permetterà ai giocatori di avere il libero accesso a circa 100 titoli per Xbox One e Xbox 360.

In questo Black Friday di Microsoft per il mondo Xbox non mancheranno anche sconti sugli abbonamenti Xbox Live Gold e su alcuni bundle comprensivi di console e giochi.

Da evidenziare che gli sconti sui giochi saranno disponibili solo online e non altrove.