Facebook Creator, nuovi strumenti per i creatori

Filippo Vendrame,

Facebook, nel tentativo di catturare gli utenti più creativi che condividono i loro video su YouTube, ha realizzato un’applicazione espressamente pensata per loro. Trattasi di “Facebook Creator“, un’app che include una serie di strumenti per lo streaming video, per l’aggiornamento delle Storie e per la gestione dei messaggi attraverso le diverse piattaforme di Facebook.

In realtà, “Facebook Creator” non è un’applicazione davvero nuova. Il social network ha avuto per lungo tempo un’app attraverso la quale gli utenti verificati, come giornalisti e celebrity, potevano interagire con i loro fan gestendo le loro Pagine ed effettuando anche dirette streaming. Questa applicazione era nota come “Facebook Mentions“. L’uso del passato remoto è importante perché “Facebook Creator” non è altro che un rebranding di “Facebook Mentions” con l’aggiunta di alcune altre funzionalità. Inoltre, rispetto al passato, l’applicazione è stata aperta a tutti gli iscritti del social network e non solamente alle utenze verificate.

La nuova app “Facebook Creator” dispone, principalmente, di due importanti novità. La prima riguarda alcune funzioni speciali per Facebook Live. Chiunque la utilizzerà sarà in grado di creare scene personalizzate per l’inizio e la fine dei Live. Trattasi, dunque, di una sorta di sigle di apertura e di chiusura delle dirette.

L’app è anche in grado di scattare e modificare foto per poi pubblicarle all’interno delle Storie di Facebook e su altre piattaforme.

La seconda grande novità riguarda la possibilità di comunicazione con gli altri utenti del social network. L’app crea una casella di posta unificata per i commenti su Facebook ed Instagram ed i messaggi di Messenger, in modo da non dover rimbalzare tra le diverse app per rispondere alle persone.

Non mancano anche comode statistiche per seguire i progressi delle proprie Pagine. L’app è disponibile su iOS sin da subito. Su Android arriverà prossimamente.

“Facebook Creator” sembra molto interessante per chi già utilizzava Mentions, più che per tutti gli altri utenti di Facebook, ma probabilmente è anche un tentativo del social network di “corteggiare” tutti coloro amano realizzare video e creare dirette all’interno delle altre piattaforme.

Facebook, infine, ha annunciato anche “Facebook for Creators“, un nuovo sito web in cui i creatori possono trovare risorse e suggerimenti su come creare video di qualità, connettersi con i fan e crescere all’interno del social network.