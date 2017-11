Fastweb Mobile, promozioni per tutti i clienti

Filippo Vendrame,

Fastweb Mobile continua con il suo progetto di trasparenza, #nientecomeprima, lanciato lo scorso maggio con una serie di offerte “senza sorprese” che andavano ad eliminare tutti gli eventuali costi nascosti che non sarebbero più stati a carico dei clienti. Una nuovo modo di intendere le tariffe che è stato adottato, immediatamente dopo, anche all’interno delle offerte di rete fissa dove sono stati aboliti i costi nascosti.

Adesso, Fastweb fa un ulteriore passo in avanti in questa direzione, annunciando importanti novità volte a rinnovare il patto di fiducia e di trasparenza con i propri clienti. A maggio, le offerte dell’operatore virtuale avevano eliminato i costi nascosti come la segreteria, il servizio “richiamami”, le chiamate per conoscere il credito residuo, il costo per il piano tariffario e contestualmente erano stati rimossi anche penali e vincoli contrattuali. Tutti costi aggiuntivi che per i clienti pesano molto, complessivamente circa 2 miliardi di euro secondo l’operatore.

Adesso, Fastweb Mobile ha deciso di porre in essere un’altra piccola ma significativa rivoluzione. In un mercato dove tutte le promozioni sono rivolte solamente ai nuovi clienti, l’operatore virtuale ha deciso che tutte le promozioni potranno essere sottoscritte sia dai nuovi che dai vecchi clienti.

L’innovazione e la spinta al cambiamento sono il nostro tratto distintivo da sempre. A maggio abbiamo imboccato la strada della totale trasparenza per le nostre offerte mobili e su questa vogliamo continuare. A fronte di un mercato mobile in cui i costi nascosti, secondo una recente inchiesta giornalistica, ammontano a circa 2 miliardi, pari cioè a circa il 15% del settore, noi rispondiamo con tariffe chiare e semplici eliminando ogni extra costo. E sul fisso abbiamo detto basta alle promo e ai prezzi che lievitano alla fine del periodo. Ma non vogliamo fermarci qui. Con la seconda tappa di #nientecomeprima compiamo un ulteriore passo verso ciò che gli italiani chiedono a gran voce, ovvero sanare una fastidiosa consuetudine consolidata nel mercato mobile che fino a oggi vede fortemente penalizzati i già clienti rispetto ai nuovi limitando le offerte migliori a chi proviene da altri operatori mentre noi vogliamo renderle accessibili a tutti e sempre senza costi, vincoli o penali. Andremo avanti in questa direzione sia sul fisso che sul mobile anche nel 2018 arricchendo di nuovi capitoli la nostra strategia.

Tutte le novità, dunque, saranno a disposizione dell’intera clientela che vi potrà aderire, senza temere, contestualmente, vincoli di durata e penali di cambio piano.

Questa rivoluzione targata Fastweb Mobile scatterà da lunedì 20 novembre ed a partire da questo giorno, tutti i clienti Fastweb Mobile saranno liberi di approfittare di tutte le nuove promozioni che l’operatore lancerà nel corso del tempo.

Le novità di Fastweb Mobile non si limitano, però, ad una maggiore possibilità di scelta delle tariffe, perché l’operatore virtuale ha deciso di spingere ulteriormente sulla convergenza.

L’offerta “FREEDOM” viene, infatti, migliorata sensibilmente. Sia i nuovi che i vecchi clienti potranno usufruire di ben 8GB di traffico internet (6GB in precedenza) con minuti e SMS illimitati e sempre allo stesso prezzo di 9,95 euro per coloro che hanno già Fastweb a casa o che vogliono sottoscriverla. All’interno di “FRREDOM” rimane sempre presenta la possibilità di sfruttare il servizio di WiFi condiviso WOW-FI, disponibile in più di 800 comuni d’Italia.

Fastweb Mobile, dunque, rilancia nuovamente la sua immagine nel segno della trasparenza e dell’apertura verso i suoi clienti. Un impegno che si sta dimostrando vincente, visto che l’operatore virtuale ha di recente festeggiato il traguardo del milione di clienti.