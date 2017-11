Instagram, le Storie si creano dal sito web mobile

Filippo Vendrame,

Instagram ha annunciato un’importante novità per chi utilizza la piattaforma direttamente dal browser dello smartphone. Il social network fotografico di proprietà di Facebook ha, infatti, deciso di introdurre la possibilità di creare Storie e di salvare i post preferiti direttamente dal browser web del proprio smartphone. L’utilizzo di queste novità è molto semplice e l’esperienza d’uso è molto simile a quella riscontrabile all’interno delle app per iOS ed Android.

Per quanto riguarda le Storie, gli utenti, accedendo ad Instagram dal browser web del loro smartphone, troveranno un’icona a forma di fotocamera in alto a sinistra. Toccando questa icona sarà possibile iniziare a creare la Storia scattando una nuova foto o aggiungendo un’immagine presente nella libreria del proprio smartphone. Al momento, però, le opzioni di personalizzazione sono molto limitate. Gli utenti potranno aggiungere del testo, anche colorato, ma nulla di più. Filtri, adesivi e tutte le altre impostazioni di personalizzazione non sono, al momento, disponibili dalla versione web di Instagram. Non è chiaro nemmeno se in futuro potranno mai arrivare. Non è possibile nemmeno utilizzare i video ed effettuare le medesime operazioni dal sito web per PC Desktop. Limitazioni abbastanza pesanti che si spera che in futuro possano essere superate da Instagram.

Per salvare un post all’interno dei preferiti sarà sufficiente toccare l’icona a forma di segnalibro. Tutte queste novità saranno disponibili per tutti nel corso delle prossime settimane.

Instagram, dunque, prova a sfruttare ulteriormente il successo della funzionalità delle Storie offrendo ai suoi iscritti nuove possibilità d’utilizzo. Per quanto limitata, la possibilità di creare le Storie direttamente dal browser web dello smartphone è sicuramente una novità che piacerà soprattutto a tutti coloro che non dispongono di un dispositivo di ultima generazione e che fanno fatica ad eseguire l’app ufficiale della piattaforma.