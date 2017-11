Kaspersky svela nuovi dettagli sui documenti NSA

Luca Colantuoni,

In un articolo pubblicato dal Wall Street Journal all’inizio di ottobre la software house era stata accusata di aver sottratto documenti riservati della NSA, utilizzando il suo antivirus. Kaspersky, che aveva già negato di aver consegnato le informazioni al governo russo, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’accaduto.

Secondo le fonti del Wall Street Journal, il materiale conservato sul computer di un contractor della NSA è stato rilevato da KSN (Kaspersky Security Network) e inviato ai server dell’azienda russa. Il software di sicurezza aveva identificato file infetti contenuti in un archivio 7zip da 45 MB. Insieme al malware sviluppato da Equation Group, gruppo di hacker sospettati di lavorare per la NSA, c’erano quattro documenti Word classificati. Dopo essere stato informato da un analista, il CEO Eugene Kaspersky ha ordinato la cancellazione dell’archivio da tutti i sistemi aziendali.

Kaspersky ha solo conservato i file binari del malware, in modo da analizzarli e distribuire gli aggiornamenti dei suoi antivirus. La software house ha nuovamente sottolineato che i documenti in questione non sono stati forniti a nessuno e che l’invio dell’archivio 7zip è avvenuto in forma cifrata con algoritmi RSA+AES, quindi nessuno ha intercettato la trasmissione dei dati.