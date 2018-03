Lenovo Tab 7, tablet economici con Android Nougat

Luca Colantuoni,

Il mercato dei tablet è in crisi da molti anni, ma il successo dei Fire di Amazon dimostra che gli utenti preferiscono modelli economici. Lenovo ha quindi annunciato due nuovi modelli Tab 7 con schermo da 7 pollici e Android 7.0 Nougat che possono essere utilizzati dai più piccoli con la supervisione dei genitori.

I due tablet sono praticamente identici dal punto di vista del design. L’unica differenza visibile è la cover posteriore del modello Essential che garantisce una migliore presa. Entrambi hanno un telaio in plastica e un display IPS da 7 pollici (1280×720 pixel per Tab 7 e 1024×600 pixel per Tab 7 Essential). Altre caratteristiche comuni sono la fotocamera frontale da 2 megapixel, 16 GB di memoria flash, 1 GB di RAM e i moduli WiFi 802.11b/g/n e Bluetooth 4.0. Il Tab 7 integra un processore quad core MediaTek MT8161 a 1,3 GHz e una fotocamera posteriore da 5 megapixel, mentre per il Tab 7 Essential sono stati scelti un processore quad core MediaTek MT8167D a 1,3 GHz e una fotocamera posteriore da 2 megapixel.

Entrambi hanno un unico altoparlante frontale, ma quello del Tab 7 supporta l’audio Dolby Atmos. La batteria del Tab 7 offre un’autonomia massima di 15 ore, mentre quella del Tab 7 Essential arriva a 20 ore. Sui tablet è installata una versione quasi stock di Android 7.0 Nougat. Ogni membro della famiglia può creare il proprio account, quindi nessun altro può accedere ai dati personali. I genitori possono scegliere i contenuti adatti ai loro figli.

Il Lenovo Tab 7 è disponibile ad un prezzo di 99,99 dollari, mentre il modello Essential costa solo 79,99 dollari. Non è noto se e quando verranno distribuiti anche in Italia, dove invece sono già in vendita i più costosi (e migliori) Tab 4.