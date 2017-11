Tec.Bean: action cam 4K economica, con accessori

Floriana Giambarresi,

Come parte delle proprie offerte in vista dell’attesissimo Black Friday 2017, su Amazon è oggi disponibile in forte ribasso Tec.Bean 4K, action cam con connettività Wi-Fi incorporata dal prezzo irrisorio e dalle buone caratteristiche, adatta a chiunque voglia catturare video in movimento in ogni situazione.

L’action camera Tec.Bean 4K si basa su un corpo compatto dal peso molto contenuto (solo 540 grammi), in cui sono presenti dei pulsanti di accensione dedicati ad accensione/spegnimento e alla scelta delle modalità di scatto e ripresa. Sul lato posteriore si nota un ampio schermo da 2 pollici di ottima qualità, che permette di visualizzare fotografie e video catturati in tempo reale. La mini videocamera sportiva può funzionare in acqua fino a una profondità di 30 metri grazie a una custodia impermeabile che la rende ideale anche per chi svolge attività acquavite come snorkeling, immersioni subacquee, surf, sci, snowboard e via dicendo.

Soffermandosi sulle caratteristiche più importanti, si segnala la presenza di un sensore Sony-179 di livello professionale corredato da un obiettivo grandangolare Full HD da 170 gradi che consente riprese video a risoluzione Full HD fino a 4K (4096 x 2160 pixel) e di catturare singoli scatti fotografici a una risoluzione massima di 14 megapixel. Pur essendo una action camera economica, la Tec.Bean 4K si propone in tal modo anche a un pubblico piuttosto esigente, soprattutto sul fronte della ripresa dei filmati.

Tec.Bean 4K dispone poi di un buon comparto software, completo e che permette di scegliere tra diverse opzioni tra cui la risoluzione dei video e delle fotografie, le funzioni Time Lapse, Motion Detect e Photo Burst. Disponibile il supporto alla connettività Wi-Fi che, grazie all’applicazione Youmera, consente di visualizzare in tempo reale i video e gli scatti fotografici catturati direttamente sullo schermo di uno smartphone con cuore iOS o Android. Il prodotto funziona con due batterie ricaricabili che allungano il tempo di registrazione da 88 minuti fino a 176 minuti.

Nella confezione di trovano alcuni accessori per utilizzare la mini videocamera sportiva in determinate situazioni. Oltre alla custodia waterproof, vi è infatti una clip base, una clip per agganciarla alla bicicletta, a un casco e a una cintura, e un gancio di sicurezza realizzato in metallo. Soprattutto per via della ghiotta offerta su Amazon, è pertanto consigliabile a chi dispone di un budget non eccessivo ma desidera comunque una action camera di buona qualità.