Xbox One, Microsoft introduce nuove funzionalità

Microsoft, ad un solo un mese dalla distribuzione di Fall Update per le sue console Xbox One, ha iniziato il rollout di un nuovo aggiornamento che porta all’interno delle sue console tante novità sicuramente gradite ai giocatori. Obiettivo dichiarato, quello di offrire un’esperienza d’uso sempre migliore. Queste novità sono state testate nelle ultime settimane dagli Insider che, quindi, non dovranno scaricare nuovamente l’aggiornamento in quanto già presente nelle loro console.

La prima novità riguarda la possibilità di salvare le Impostazioni della console all’interno del cloud di Microsoft. In questo modo, in caso di cambio di console, la configurazione sarà molto più rapida ed automatizzata perché le impostazioni precedenti saranno applicate automaticamente senza bisogno di un intervento manuale. La casa di Redmond ha introdotto un nuovo sistema che permette ai giocatori di gestire dalla loro app Xbox per iOS ed Android tutti gli aspetti della prima configurazione dell’Xbox One in caso di acquisto di una nuova console.

Piccole novità anche per la Dashboard con la possibilità di poter aggiungere blocchi di tipo Club. Novità anche per il sistema di parental control della console. Tutti gli account bambini configurati all’interno della console potranno inviare una richiesta per poter aumentare il tempo di gioco concesso a loro o di poter effettuare un acquisto all’interno del Microsoft Store. Da remoto sarà possibile accettare o rifiutare la richiesta.

Infine, i giocatori potranno rimuovere dalla lista degli obiettivi, quelli dei giochi avviati almeno una volta ma a cui non si intende più giocare.

Trattasi di novità tutte molto interessante. Con questo rilascio ravvicinato a quello del major update dello scorso mese, sembra che Microsoft intenda tornare ad offrire aggiornamenti mensili alle sue console per offre continuamente nuovi contenuti ai suoi utenti.