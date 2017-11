3 Italia, le novità di Natale

Filippo Vendrame,

Manca poco più di un mese a Natale e l’operatore 3 Italia ha deciso di rivedere il suo listino consumer per lanciare alcune nuove offerte ad hoc dedicate a questo periodo invernale ricco di festività. La prima novità riguarda Netflix. L’operatore includerà 3 mesi del servizio di tv su Internet all’interno di tutte le offerte con Smartphone, le ALL-IN Special solo SIM, Super Internet 30GB e 3Cube.

Per chi cerca una soluzione per poter navigare sul web senza pensieri, 3 Italia offre il bundle “ALL-IN Master Special e 3Cube Special” che permettono, insieme, di poter disporre di ben 80 GB e chiamate illimitate a 20 euro al mese con ben 6 mesi di Netflix incluso. Inoltre, di notte la navigazione non si paga (da mezzanotte alle 8.00 del mattino). Nel pacchetto è inclusa anche GIGA BANK che permette di sfruttare il traffico non consumato il mese successivo. Novità che saranno attivabili a partire da oggi, 20 novembre. Invece, dal prossimo 27 novembre, chi sceglierà “Smartphone 3” potrà ottenere un Finanziamento a Tasso Zero, un Anticipo scontato sino a 50 euro e smartphone a partire da 0 euro, grazie ad un accordo con Compass.

Sempre dal 20 novembre, invece, arriva “PLAY Special 25” con 1000 minuti, 25 GIGA a 9 euro al mese. A questo piano tariffario è possibile abbinarci anche alcuni smartphone.

Per chi cerca una soluzione per navigare su Internet con il proprio tablet pc, 3 Italia propone “Super Internet 30GB” a soli 10 euro e con Netflix incluso. Confermate le offerte 3Cube da 30 e 50GB a cui è possibile abbinare l’iPad 10.5 Pro 256GB.

Arriva, inoltre, la promozione “Porta un Amico in 3“. Tutti coloro che attiveranno “ALL-IN Master Special” o “ALL-IN Prime Special” o un’offerta con telefono incluso, potranno aderire a questa promozione. Questa offerta, per il cliente che introdurrà l’amico, l’operatore 3 Italia offrirà la possibilità di attivare “ALL-IN Prime Per Te” con 1000 minuti, 1000 SMS e 10GB a 7 euro invece di 10 euro, oppure il piano “ALL-IN Master Per Te” con minuti illimitati, 1000 SMS e 30GB a 10 euro invece di 15 euro.

Per l’amico che entrerà in 3 Italia, invece, l’operatore offrirà 15GB di traffico Internet aggiuntivo. Maggiori dettagli sul sito dell’operatore.