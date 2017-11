Black Friday 2017: offerte su libri ed eBook

Floriana Giambarresi,

È un fine novembre di fuoco per gli amanti delle buone letture. Ha infatti ufficialmente preso il via la settimana del Black Friday 2017 che durerà fino al prossimo martedì, con numerosi colossi degli e-commerce che hanno anticipato i tempi per iniziare a proporre agli utenti offerte diversificate, per soddisfare ogni esigenza. Non potevano pertanto mancare occasioni su libri ed eBook, da tanti anni ormai tra i prodotti più acquistati via Web.

Si parte da Amazon, che punta non solo sui dispositivi della gamma Kindle come il vendutissimo Kindle Paperwhite (oggi in vendita a 30 euro in meno), ma anche su una serie di offerte sui libri in formato digitale. Ogni giorno vengono proposte offerte lampo Kindle con nuovi libri a prezzo scontato speciale, che consentono di risparmiare dal 40% in su. Vi sono titoli di ogni genere, dedicati a business e imprenditoria, narrativa, storia, letteratura e molto altro.

Anche IBS.it partecipa agli sconti del Black Friday 2017 offrendo sconti speciali su oltre 4 milioni di prodotti dedicati alla cultura, tra i quali figurano ben 3 milioni di libri sia in lingua italiana che in lingua inglese. Il reparto occasioni arriverà a proporre sconti fra il 30% e 40% e al loro fianco vi saranno 300 titoli selezionati nel reparto outlet che arriveranno a uno sconto del ben 70%. I titoli del catalogo Vintage saranno invece 150 mila e includeranno copie esclusive autografate, prime edizioni e libri da collezione a un ribasso che varierà tra il 10 e il 20%. Le offerte riguardano anche i libri in formato digitale, ovvero gli eBook, con 400 titoli messi in promozione fino a lunedì 27 novembre.

È questa l’occasione giusta per fare scorta di un po’ di nuove letture, titoli vintage e bestseller, da leggere su carta o più comodamente su un dispositivo tech quale un eBook reader.