Black Friday: Amazon modifica le politiche di reso

Floriana Giambarresi,

La settimana del Black Friday 2017 rappresenta indubbiamente il periodo migliore per effettuare acquisti per se stessi e per anticipare i regali di Natale per le persone care, date le migliaia di offerte disponibili sul Web. In tal modo si ha l’occasione di portarsi avanti ed evitare la sfrenata corsa agli acquisti tipica delle festività di fine anno, ma come comportarsi nel caso in cui il prodotto acquistato non vada bene? Per l’occasione, Amazon ha modificato le sue politiche di reso avviando una nuova iniziativa che potrebbe fare indubbiamente comodo a molti.

Nello specifico, gli acquisti del Black Friday per i prodotti venduti e spediti da Amazon potranno essere restituiti fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2018. L’iniziativa è valida per tutte le festività di fine anno, ciò vuol dire che chiunque effettuerà un ordine da oggi fino al 31 dicembre del 2017 potrà usufruire di più giorni per restituire gli articoli acquistati. Le politiche di reso consuete, che consentono il reso entro 30 giorni dalla consegna a domicilio del prodotto acquistato, saranno nuovamente applicate agli ordini spediti dopo il 31 dicembre 2017. Ciò significa che gli acquisti spediti dall’1 gennaio 2018 saranno soggetti ai classici 30 giorni di reso.

Facile comprendere il perché Amazon abbia avviato una iniziativa simile sui resi proprio in concomitanza del Black Friday. Da oggi e fino a lunedì 27 novembre, l’azienda proporrà forti ribassi su prodotti dedicati a ogni genere di categoria, tecnologia ed elettronica incluse. Con un cambiamento sulla politica di reso, che si estende dallo standard di 30 giorni al 31 gennaio 2018, il colosso di Jeff Bezos intende differenziarsi dagli e-commerce concorrenti proponendo un servizio che potrebbe rivelarsi utile a chi debba restituire un regalo rivelatosi non adatto, un articolo che non ha soddisfatto in pieno, difettoso, danneggiato o diverso da come appariva sul sito Amazon.it.

Come fare un reso su Amazon.it

Gli articoli venduti e spediti da Amazon possono essere restituiti in pochi minuti e senza alcuna difficoltà grazie al Centro Resi Online. È infatti sufficiente accedere ad Amazon.it con le proprie credenziali (username e password), entrare nell’area dedicata ai resi e selezionare il tipo di restituzione che si desidera effettuare, nello specifico “Restituisci un articolo” oppure “Restituisci un regalo”.

Dopo aver scelto l’articolo che si desidera restituire e fornito la motivazione del reso, occorre selezionare il metodo di restituzione più comodo e stampare l’etichetta da riporre nel pacco. A questo punto basta spedire l’articolo entro la data prestabilita.