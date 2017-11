Black Friday: le offerte Amazon sui videogiochi

Cristiano Ghidotti,

La settimana del Black Friday apre ufficialmente la stagione dello shopping, in vista delle festività del mese prossimo. Un’occasione perfetta per fare o farsi un regalo. In questo articolo elenchiamo alcune delle offerte rivolte da Amazon ai gamer, tra videogiochi, console e accessori proposti a prezzo scontato in vista del Venerdì Nero.

Videogiochi

Per la giornata di oggi si trova ad esempio Final Fantasy XV: Day One Edition (in offerta su Amazon a 34 euro), sia in versione PS4 che Xbox One, insieme al nuovo sparatutto Call of Duty: WWII (in offerta su Amazon a 54 euro) pubblicato nelle scorse settimane, contenente il codice per sbloccare il DLC intitolato Nazi Zombie Camo. Significativa riduzione di prezzo anche per chi vuole salire a bordo di una monoposto con F1 2017 (in offerta su Amazon a 30 euro) e per tutti coloro che vogliono provare l’ebrezza di una gara su due ruote con MotoGP 17 (in offerta su Amazon a 22 euro). L’elenco prosegue con Injustice 2 (in offerta su Amazon a 29 euro), Prey (in offerta su Amazon a 25 euro), Destiny 2 (in offerta su Amazon a 39 euro) e molti altri. Il consiglio, per non perdere nemmeno un’offerta, è quello di seguire costantemente la pagina dedicata.

In tema di console, la PlayStation 4 da 500 GB con FIFA 18 incluso nel bundle (in offerta su Amazon a 269 euro) consente di mettere le mani sulla piattaforma Sony e sulla simulazione calcistica di EA Sports. In alternativa ci sono il bundle “Dimmi chi sei” con storage da 1 TB e Destiny 2 (in offerta su Amazon a 284 euro) oppure l’edizione Pro (in offerta su Amazon a 339 euro) con supporto alla risoluzione 4K.

Accessori

Concludiamo la carrellata dedicata al gaming con gli accessori della linea AmazonBasics: nel momento in cui viene pubblicato questo articolo gli sconti riguardano una base per la ricarica dei joypad Xbox One, cuffie utili per interagire via chat con gli amici durante le sessioni di gioco e un’adattatore per la ricarica del Nintendo 3DS.